आज किन स्टॉक्स पर रहेगी नजर, बनाएं अपनी रणनीति

बेंचमार्क सूचकांक बुधवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 302.30 अंक या 0.45 प्रतिशत बढ़कर 67,097.44 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 50 83.90 अंक या 0.42 प्रतिशत बढ़कर 19,833.15 पर पहुंच गया। आइये उन शेयरों पर नजर डालते हैं जो खबरों में बने रह सकते हैं।

RIL

रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स (जिसका नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज या जेएफएस किया जाएगा) के विलय के साथ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के लिए एक विशेष प्री-ओपन सत्र गुरुवार को सुबह 9 बजे 60 मिनट के लिए शुरू होगा।

L&T Finance Holding

एलएंडटी फाइनेंस होल्डिंग्स का शुद्ध लाभ Q1 में दोगुना से अधिक बढ़कर 531 करोड़ रुपये हो गया है। परिचालन से राजस्व 8% बढ़कर 3,223 करोड़ रुपये हो गया।

Tata Communications

टाटा कम्युनिकेशंस ने जून में समाप्त पहली तिमाही में शुद्ध लाभ में 30% की गिरावट के साथ 382 करोड़ रुपये दर्ज की। परिचालन से राजस्व 11% बढ़कर 4,771 करोड़ रुपये हो गया।

आज किन कंपनियों के आएंगे नतीजे

एचयूएल, इंफोसिस, हैवेल्स और यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर फोकस में हैं क्योंकि कंपनियां आज अपनी पहली तिमाही की आय की घोषणा करेंगी।

मास्टेक

जून तिमाही में मास्टेक का शुद्ध मुनाफा 9% गिरकर 70 करोड़ रुपये हो गया है। हालाँकि, परिचालन से राजस्व साल-दर-साल 27% बढ़कर 725 करोड़ रुपये हो गया।

फेडरल बैंक

फेडरल बैंक ने QIP (योग्य संस्थागत प्लेसमेंट) इश्यू लॉन्च किया है और न्यूनतम मूल्य 132.59 रुपये तय किया है।

श्री सीमेंट

कंपनी को शासन से निरीक्षण के आदेश के लिए पत्र मिला।

हटसन एग्रो

हैटसन एग्रो ने अप्रैल-जून अवधि में 80 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। परिचालन से राजस्व 2,150 करोड़ रुपये रहा।