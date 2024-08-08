Vijay Kedia ने Ambani की कंपनी के Share में क्या किया?

scorecardresearch
इस स्टॉक में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। इंट्रा डे के दौरान करीब 10 प्रतिशत की तेजी के साथ दिन के हाई लेवल 2657 रुपए के लेवल पर पहुंचता दिखा है।

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Aug 8, 2024 15:59 IST
BSE Share को खरीदने की होड़ मच गई है। इस स्टॉक में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। इंट्रा डे के दौरान करीब 10 प्रतिशत की तेजी के साथ दिन के हाई लेवल 2657 रुपए के लेवल पर पहुंचता दिखा है। इस स्टॉक में तेजी की वजह है कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2025 की जून क्वार्टर रिजल्ट्स। कंपनी की ओर से शानदार नंबर्स जारी हुए हैं।

Also Read: RBI ने UPI के माध्यम से कर भुगतान की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी

बीते जून क्वार्टर के दौरान BSE कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सालाना आधार पर 181 प्रतिशत से उछल करके 608 करोड रुपए पर पहुंच गया है, वहीं एक साल पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 के जून क्वार्टर में 216 करोड़ पर था। जून क्वार्टर के दौरान कंपनी ने नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 40 फ़ीसदी की गिरावट के साथ 265 करोड़ पर रिपोर्ट किया है जो 1 साल पहले यानी FY24 के जून क्वार्टर में 443 करोड रुपए था। जून क्वार्टर के दौरान कंपनी का ऑपरेटिंग Ebitda 284 करोड़ के रुपए पर रिपोर्ट हुआ है जो FY 2024 के जून क्वार्टर में 70 करोड़ पर रिपोर्ट हुआ था। Ebitda मार्जिन को देखें तो जून क्वार्टर के दौरान की Ebitda कंपनी का मार्जिन 47 प्रतिशत पर पहुंच गया है जो 1 साल पहले FY 2024 के जून क्वार्टर में 33 प्रतिशत पर था। इतना ही नहीं जून क्वार्टर के दौरान इन्वेस्टमेंट इनकम सालाना आधार पर 43 प्रतिशत से बढ़कर के 62.9 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है जो 1 साल पहले 43.99 करोड़ पर हुआ करता था हालांकि दूसरी तरफ कंपनी के अन्य इनकम जून क्वार्टर में गिरकर के 3.7 करोड रुपए पर आ गए हैं। 

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर करीब 7 साल पहले फरवरी 2017 में NSE पर लिस्ट हुए थे। इसके शेयरों ने निवेशकों की बेतहाशा कमाई कराई है और 8 महीने में यह 241 फीसदी उछलकर एक साल के निचले स्तर से उछलकर रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा था। अब जून तिमाही के दमदार नतीजे पर शेयर फिर रॉकेट बने लेकिन रिकॉर्ड हाई से यह काफी नीचे है।

अब ऐसे में समझने की जरूरत है कि इस स्टॉक का अगला टारगेट क्या है? 

मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह का कहना है कि इस स्टॉक का चार्ट बहुत बेहतर दिख रहा है। लेकिन 2650 के पास हर्डल है। अगर ये स्टॉक इन लेवल को पार करेगा तो 2900 और 3000 तक के लेवल पर जा सकता है। अगर किसी निवेशक को एंट्री करनी हो तो वो थोड़ी गिरावट 2500  के लेवल पर खरीदारी कर सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Aug 8, 2024