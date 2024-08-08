RBI ने UPI के माध्यम से कर भुगतान की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी 

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार, 8 अगस्त को कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं, जिनमें से एक है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से कर भुगतान की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह जानकारी दी, साथ ही उन्होंने मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में रेपो दर को 6.5% पर स्थिर रखने का निर्णय भी लिया।

डिजिटल लेंडिंग पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना



दास ने डिजिटल लेंडिंग पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए कई प्रमुख उपायों की घोषणा की। इनमें से एक है एक सार्वजनिक भंडार का निर्माण, जिसे एक नियामित संस्था के तहत स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सटीक क्रेडिट जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है और अब लेंडर्स को क्रेडिट जानकारी कंपनियों (CIC) को हर दो हफ्ते में रिपोर्ट करना होगा, जिससे उधारकर्ताओं को अपनी क्रेडिट जानकारी के त्वरित अपडेट मिलेंगे।

चेक क्लियरिंग चक्र में कमी



इसके अलावा, चेक क्लियरिंग चक्र को वर्तमान दो कार्य दिवसों से घटाकर कुछ घंटों में लाने का निर्णय लिया गया है, जिससे प्रक्रिया में तेजी आएगी। दास ने कहा कि यह कदम डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करेगा और वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देगा।

मौद्रिक नीति की स्थिति



आरबीआई ने लगातार नौवीं बार अपनी बेंचमार्क ब्याज दर को स्थिर रखा है, जबकि महंगाई लगातार अपने लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। मौद्रिक नीति समिति के छह सदस्यों में से चार ने 6.5% पर रेपो दर बनाए रखने के पक्ष में मतदान किया। समिति ने अपनी "सुविधा की वापसी" की अपेक्षाकृत सख्त स्थिति को बनाए रखने का निर्णय लिया है।

दास ने कहा कि जून में महंगाई दर 5.08% तक पहुँच गई, जो आरबीआई के 4% लक्ष्य से काफी ऊपर है। खाद्य कीमतों में वृद्धि ने संभावित दर कटौती के समय को जटिल बना दिया है, और दास ने समय से पहले कटौती के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, "खाद्य महंगाई स्थिर बनी हुई है। बिना मूल्य स्थिरता के, उच्च विकास को बनाए रखना संभव नहीं है। मौद्रिक नीति को निरंतर अवमूल्यनकारी होना चाहिए।”

बाजार की प्रतिक्रिया



घोषणा के बाद, भारत के बांडों में गिरावट आई, 10-वर्षीय उपज 2 आधार अंक बढ़कर 6.88% हो गई। रुपये में कोई बदलाव नहीं आया, जबकि बेंचमार्क एनएसई निफ्टी 50 इंडेक्स ने अपने नुकसान को बढ़ाते हुए 0.7% तक गिर गया।

वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव



यह निर्णय वैश्विक बाजारों में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव के बीच आया है, जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में हालिया केंद्रीय बैंक के कार्यों से प्रेरित है। पिछले सप्ताह, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों में कटौती की, और फेडरल रिजर्व पर अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए दरों में कटौती करने का दबाव बढ़ रहा है।

आरबीआई द्वारा की गई ये घोषणाएँ न केवल देश की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेंगी, बल्कि डिजिटल लेनदेन को भी बढ़ावा देंगी। गवर्नर शक्तिकांत दास ने स्पष्ट किया है कि महंगाई पर कड़ी नजर रखी जाएगी और इसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस प्रकार, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और विकास के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है।

