बसंत माहेश्वरी ने ऐसा क्या कह दिया शेयर बाज़ार पर

Newsशेयर बाज़ारबसंत माहेश्वरी ने ऐसा क्या कह दिया शेयर बाज़ार पर

माहेश्वरी ने कहा कि चुनाव नतीजों से पहले भारतीय बाजार उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं देगा जैसा हम चाहते हैं। विश्लेषक ने कहा, ''इसलिए, अत्यधिक अस्थिरता के बीच लंबी या छोटी स्थिति लेने के बजाय, बाजार में स्थिरता आने तक डेरिवेटिव से दूर रहना बेहतर है।''

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 12, 2024 17:25 IST
दिग्गज निवेशक बसंत माहेश्वरी
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव है। शेयर बाजार के इन्हीं उतार-चढ़ाव पर दिग्गज निवेशक Basant Maheshwari ने सलाह दी है। बसंत माहेश्वरी की सलाह काफी वायरल हो रही है जो उन्होंने अपने वीडियो में दी है। बसंत माहेश्वरी ने कहा है कि खुदरा निवेशकों और व्यापारियों को 4 जून, 2024 को चुनाव के नतीजे आने तक वायदा और विकल्प (एफएंडओ) बाजारों से दूर रहना चाहिए।

भारतीय बाजार

भारतीय बाजार अभी बेहद अस्थिर है और VIX लगातार बढ़ रहा है- बसंत माहेश्वरी। यह बेहतर है कि व्यापारी चुनाव नतीजों से पहले अगले 20-25 दिनों के लिए कॉल, पुट ऑप्शन को बिल्कुल न छुएं-बसंत माहेश्वरी। माहेश्वरी ने कहा कि चुनाव नतीजों से पहले भारतीय बाजार उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं देगा जैसा हम चाहते हैं। विश्लेषक ने कहा, ''इसलिए, अत्यधिक अस्थिरता के बीच लंबी या छोटी स्थिति लेने के बजाय, बाजार में स्थिरता आने तक डेरिवेटिव से दूर रहना बेहतर है।''बसंत माहेश्वरी यूट्यूब पर काफी लोकप्रिय हैं और लोग उनके वीडियो काफी देखते हैं। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
May 12, 2024