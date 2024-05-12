बसंत माहेश्वरी ने ऐसा क्या कह दिया शेयर बाज़ार पर

लोकसभा चुनाव 2024 से पहले शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव है। शेयर बाजार के इन्हीं उतार-चढ़ाव पर दिग्गज निवेशक Basant Maheshwari ने सलाह दी है। बसंत माहेश्वरी की सलाह काफी वायरल हो रही है जो उन्होंने अपने वीडियो में दी है। बसंत माहेश्वरी ने कहा है कि खुदरा निवेशकों और व्यापारियों को 4 जून, 2024 को चुनाव के नतीजे आने तक वायदा और विकल्प (एफएंडओ) बाजारों से दूर रहना चाहिए।

भारतीय बाजार

भारतीय बाजार अभी बेहद अस्थिर है और VIX लगातार बढ़ रहा है- बसंत माहेश्वरी। यह बेहतर है कि व्यापारी चुनाव नतीजों से पहले अगले 20-25 दिनों के लिए कॉल, पुट ऑप्शन को बिल्कुल न छुएं-बसंत माहेश्वरी। माहेश्वरी ने कहा कि चुनाव नतीजों से पहले भारतीय बाजार उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं देगा जैसा हम चाहते हैं। विश्लेषक ने कहा, ''इसलिए, अत्यधिक अस्थिरता के बीच लंबी या छोटी स्थिति लेने के बजाय, बाजार में स्थिरता आने तक डेरिवेटिव से दूर रहना बेहतर है।''बसंत माहेश्वरी यूट्यूब पर काफी लोकप्रिय हैं और लोग उनके वीडियो काफी देखते हैं।