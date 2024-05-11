scorecardresearch
Vedanta Limited ने उठाया बड़ा कदम, सोमवार को स्टॉक पर दिखेगा असर!

Harsh Verma
New Delhi ,UPDATED: May 11, 2024 13:53 IST
वेदांता लिमिटेड ने जापानी डिस्प्ले कंपनी AvanStrate का अधिग्रहण कर लिया है
वेदांता लिमिटेड ने जापानी डिस्प्ले कंपनी AvanStrate का अधिग्रहण कर लिया है

Vedanta Group के चेयरमैन Anil Agarwal एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उनकी कंपनी वेदांता लिमिटेड ने जापानी डिस्प्ले कंपनी AvanStrate का अधिग्रहण कर लिया है। AvanStrate की बात करें तो ये कंपनी Gen 4 से Gen 8 TFT LCD (पतली-फिल्म-ट्रांजिस्टर लिक्विड-क्रिस्टल डिस्प्ले) पैनल के लिए ग्लास सब्सट्रेट का उत्पादन करती है, जो मुख्य रूप से टेलीविजन, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट और ऑटोमोटिव समेत दूसरे डिस्प्ले जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है। एवानस्ट्रेट इंक डिस्प्ले ग्लास ऑफरिंग के जरिए से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में वेदांता के स्ट्रैटेजिक वेंचर को मजबूत करेगा। कंपनी ने कहा कि वह हाई क्वालिटी वाले डिस्प्ले स्क्रीन के जापानी मैन्युफैक्चरर, एवनस्ट्रेट का पूरी तरह से अधिग्रहण कर रही है, क्योंकि वह डिस्प्ले ग्लास और पैनल के लिए भारत की पहली इंटीग्रेटेड फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने की स्थिति में है।

Also Read: अबकी बार ये सरकारी बैंक जाएगा 1000 के पार? क्या कहते हैं ब्रेकरेज?

 रेगुलेटरी फाइलिंग

एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा गया है कि वेदांता ने अब एक अन-डिस्क्लोज्ड अमाउंट के लिए एवनस्ट्रेट में 98.2 फीसदी हिस्सेदारी हासिल कर ली है। 2017 में कंपनी ने 158 मिलियन डॉलर में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ग्लास सब्सट्रेट मेकर, एवनस्ट्रेट में एक कंट्रोलिंग इक्विटी हिस्सेदारी हासिल की थी। जो करीब 51.63% होल्डिंग थी। 

ग्लास सबस्ट्रेट्स का इस्तेमाल

ग्लास सबस्ट्रेट्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से टेलीविजन, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, वेयरेबल्स और अन्य डिस्प्ले जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रोडक्शन में किया जाता है. अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ-साथ एवनस्ट्रेट के पास 700 से ज्यादा पेटेंट हैं।

स्टॉक पर दिखेगा असर

वेदांता डिस्प्ले ग्लास और पैनल के लिए भारत की पहली इंटीग्रेटेड निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार है। ऐसी सुविधा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है, जो इसे मौजूदा 15% से प्रभावशाली 60% तक बढ़ा सकती है। इस अधिग्रहण का असर साफ तौर पर सोमवार को शेयर पर भी देखने को मिल सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
