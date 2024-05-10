अबकी बार ये सरकारी बैंक जाएगा 1000 के पार? क्या कहते हैं ब्रेकरेज?

पिछले कुछ दिनों से निवेशकों ने बाजार में काफी पैसा गंवाया है। उनके पोर्टफोलियो का रिटर्न भी काफी नेगेटिव हो चुका है। ऐसे में क्या कोई स्टॉक हैं, जो निवेशकों को आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न की क्षमता रखता है? आज हम एक खास स्टॉक पर चर्चा करने जा रहे हैं। यहां पर समझेंगे कि मौजूदा लेवल से ये स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है? तो हम यहां बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI की। पहले एक बार क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को देख लेते हैं। ताकि फंडामेंटल क्लैरिटी मिल जाए। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने जबरदस्‍त तिमाही नतीजे पेश किए। नतीजों के बाद इस PSU Bank के शेयर में जोरदार उछाल की तैयारी नजर आ रही है। मार्च तिमाही में बैंक की कमाई में तगड़ा इजाफा हुआ है। साथ ही साथ एसेट क्‍वॉलिटी में भी सुधार हुआ।

चौथी तिमाही में मुनाफा

PSU Bank SBI का चौथी तिमाही में मुनाफा 20,698 करोड़ रुपये रहा है, जबकि अनुमान 14,590 करोड़ का था। एक साल पहले मार्च तिमाही में मुनाफा 16,695 करोड़ रुपये था. कंपनी का NII 41,655 करोड़ रुपये पर रहा है. अनुमान 40,900 करोड़ ता था. मार्च 2023 तिमाही में NII 40,393 करोड़ था।

एसेट क्‍वॉलिटी में सुधार

बैंक की एसेट क्‍वॉलिटी में सुधार आया है। ग्रॉस NPA 2.42% से घटकर 2.24% (QoQ) हो गया है। नेट NPA 0.64% से घटकर 0.57% (QoQ) पर आया है। लेकिन हां बैंक की प्रोविजन 1278 करोड़ रुपये से बढ़कर 3294 करोड़ रुपये (YoY) पर पहुंच गई है।

इक्विटी शेयर का डिविडेंड देने का फैसला

इसके साछथ ही SBI ने शेयरधारकों को FY24 के लिए 13.70 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का डिविडेंड देने का फैसला किया है। डिविडेंड पाने की पात्रता रखने वाले निवेशकों को तय करने के लिए रिकॉर्ड डेट 22 मई को रखी गई है और डिविडेंड पेमेंट के लिए तारीख 5 जून 2024 रखी गई है।

Q4 रिजल्‍ट्स के बाद ब्रोकरेज हाउस

अब इन दमदार Q4 रिजल्‍ट्स के बाद ब्रोकरेज हाउस SBI के स्‍टॉक्‍स पर बुलिश हैं। हम करीब 4 से 5 ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स और उनके आगे टारगेट्स लेकर आए हैं। ताकि आपको पता चले कि ब्रोकरेज इस स्टॉक में कितना दम देख रहा है और कहां तक जाने की उम्मीद कर रहा है?

जेपी मॉर्गन

ग्‍लोबल ब्रोकरेज जेपी मॉर्गन ने SBI पर 'ओवरवेट' की रेटिंग बरकरार रखी है। मौजूदा वक्त में ये स्टॉक 823 के भाव पर ट्रेड कर रहा है। वहीं जेपी मॉर्गन ने इसका टारगेट 725 से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति शेयर किया है। इस हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक में 22% का उछाल देखने को मिल सकता है।

CLSA

वहीं CLSA ने भी PSU Bank पर खरीदारी की राय दी है और टारगेट 800 से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति शेयर किया है।

नुवामा

नुवामा (Nuvama) ने 950 के टारगेट के लिए SBI में खरीदारी के लिए कहा है. एंटिक ब्रोकिंग ने SBI पर 900 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दी है।

Jefferies

वहीं Jefferies ने SBI पर खरीदारी के लिए कहा है. ब्रोकरेज का कहना है कि बैंक का मुनाफा अनुमान से ज्‍यादा रहा है। सालाना आधार पर 24% की ग्रोथ प्रॉफिट में रही है। मार्च तिमाही में बैंक का मुनाफा 20,700 करोड़ रुपये रहा। स्‍टॉफ कॉस्‍ट घटने, ट्रेजरी गेन में बढ़ोतरी और लोवर प्रोविजंस भी रहा।

HSBC

HSBC ने PSU बैंक पर 'HOLD' की सलाह दी है। टारगेट 700 से बढ़ाकर 900 रुपये प्रति शेयर किया है. Nomura ने 825 के लक्ष्‍य के लिए खरीदारी की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने SBI को अपना टॉप पिक बनाया है। FY25-26 के लिए EPS में 15-16% इजाफा किया है।

ब्रोकरेज

यानि अगर तमाम ब्रोकरेज की मानें तो आने वाले दिनों में स्टॉक में 20 से 22% का रिटर्न दे सकते हैं। वहीं बीते एक साल में SBI Stock ने 40% से ज्‍यादा रिटर्न दे चुका है। पिछले 6 महीने में शेयर ने 41 फीसदी की तेजी दिखाई है। जबकि 2024 में अब तक शेयर 28 फीसदी उछल चुका है।