SBI की चौथी तिमाही के नतीजे: मुनाफा 24% बढ़कर 20,698 करोड़ रुपये पर पहुंचा

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 9, 2024 18:38 IST
SBI की चौथी तिमाही के नतीजे मे मूनाफा 24% बढ़कर 20,698 करोड़ रुपये पर पहुंचा

संपत्ति के लिहाज से देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने गुरुवार को बताया कि चौथी तिमाही (वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही) में उसका लाभ 23.98 फीसदी बढ़कर 20,698 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले यह 16,695 करोड़ रुपये था।

वित्त वर्ष 24

बैलेंस शीट पर, वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही में ऋण वृद्धि 15.24 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) रही, जबकि घरेलू अग्रिमों में 16.26% की वृद्धि हुई। संपूर्ण बैंक जमाराशि में वर्ष दर वर्ष 11.13% की वृद्धि हुई, जिसमें से CASA जमाराशि में 4.25% की वृद्धि हुई। 31 मार्च, 2024 तक SBI का CASA अनुपात 41.11% है।

Also Read: BT Bazaar Pathshala: क्या होता है फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (Follow-on Public Offer-FPO)?

शुद्ध एनपीए

 शुद्ध एनपीए अनुपात 0.57ज्ञ रहा, जो वार्षिक आधार पर 10 बीपीएस बेहतर रहा। वित्त वर्ष 24 के अंत में ऋणदाता का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 14.28% है। वित्त वर्ष 24 के लिए बैंक का आरओए और आरओई क्रमशः 1.04 प्रतिशत और 20.32% है।तिमाही नतीजों के बाद एसबीआई के शेयरों में अच्छी तेजी देखी गई और आखिरी बार यह 2.92 प्रतिशत बढ़कर 834.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

शेयर

बीएसई पर आज आखिरी बार करीब 10.54 लाख शेयरों का कारोबार हुआ। यह आंकड़ा दो सप्ताह के औसत कारोबार 8.64 लाख शेयरों से ज्यादा है। इस काउंटर पर कुल कारोबार 86.62 करोड़ रुपये रहा, जिससे इसका बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 7,36,548.22 करोड़ रुपये हो गया।

