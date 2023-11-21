Gift Nifty से क्या मिल रहे हैं संकेत, कहां है निफ्टी का सपोर्ट?

पॉजिटिव वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू बेंचमार्क सूचकांक मंगलवार को सपाट खुलने की संभावना है। आज सभी की निगाहें, इरेडा के आईपीओ पर होंगी, जो आज बोली के लिए खुलेगी। ओपनिंग बेल से पहले हम आपको बताएंगे कि क्या है निफ्टी का आउटलुक

निफ्टी आउटलुक

दैनिक चार्ट पर निफ्टी 19,875-19,627 के दायरे में कारोबार कर रहा है। शेयरखान के जतिन गेडिया ने कहा कि 50-पैक इंडेक्स 19,650-19,600 के महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन के करीब पहुंच रहा है।

"हम उम्मीद करते हैं कि निफ्टी इस समर्थन को बनाए रखेगा। क्रॉसओवर नकारात्मक है और संतुलन रेखा तक पहुंच गया है, यह दर्शाता है कि सुधार परिपक्व हो गया है और ऊपर की ओर एक नया चक्र शुरू हो सकता है। स्तरों के संदर्भ में, 19,610-19,650 है महत्वपूर्ण समर्थन क्षेत्र है जबकि 19,900-19,930 तत्काल प्रतिरोध क्षेत्र है," उन्होंने कहा।

निफ्टी बैंक का आउटलुक

स्टॉक मार्केट टुडे के वीएलए अंबाला ने कहा कि निफ्टी बैंक वर्तमान में 20-दिवसीय और 200-दिवसीय ईएमए के भीतर एक महत्वपूर्ण सीमा में कारोबार कर रहा है, जो एक अपेक्षित महत्वपूर्ण आंदोलन का संकेत देता है।

GIFT निफ्टी सपाट शुरुआत का संकेत देता है

एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज पर निफ्टी वायदा 2 अंक या 0.01 प्रतिशत की गिरावट के साथ 19,805 पर कारोबार कर रहा था, जो मंगलवार को घरेलू बाजार के लिए धीमी शुरुआत का संकेत देता है।

एशियाई शेयर बढ़त के साथ खुले

अमेरिकी मुद्रास्फीति में नरमी के साक्ष्यों के बीच वॉल स्ट्रीट पर एक और ठोस बढ़त के संकेत मिलने के बाद मंगलवार को असैन के शेयरों में तेजी आई, जिससे अनुमान लगाया गया कि फेड ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। जापान के बाहर एशिया-प्रशांत शेयरों में MSCI का सबसे बड़ा सूचकांक 0.99 प्रतिशत ऊपर था। जापान का निक्केई 0.04 प्रतिशत गिरा; चीन का शंघाई 0.63 प्रतिशत बढ़ा; हांगकांग का हैंग सेंग 1.56 प्रतिशत बढ़ा; दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.85 फीसदी उछला।

मांग संबंधी चिंताओं के बीच तेल की कीमतें कम हुईं

तेल वायदा में पिछले दिन की तेजी के उलट मंगलवार को नरमी आई, क्योंकि धीमी वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच कमजोर मांग की चिंता ओपेक और रूस जैसे उसके सहयोगियों द्वारा आपूर्ति में कटौती को गहरा करने की संभावना से अधिक है। ब्रेंट क्रूड वायदा 19 सेंट या 0.2 फीसदी गिरकर 0013 जीएमटी पर .13 प्रति बैरल पर आ गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 15 सेंट या 0.2 फीसदी की गिरावट के साथ .68 प्रति बैरल पर था।

वॉल स्ट्रीट के शेयर ऊंचे स्तर पर बंद हुए

वॉल स्ट्रीट स्टॉक इंडेक्स सोमवार को बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें नैस्डैक की 1 फीसदी की तेजी रही, क्योंकि हैवीवेट माइक्रोसॉफ्ट ने प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारियों को काम पर रखने के बाद रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 203.76 अंक या 0.58 प्रतिशत बढ़कर 35,151.04 पर, एसएंडपी 500 33.36 अंक या 0.74 प्रतिशत बढ़कर 4,547.38 पर और नैस्डैक कंपोजिट 159.05 अंक या 1.13 प्रतिशत बढ़कर 14,284.53 पर पहुंच गया।

इरेडा का आईपीओ आज खुल गया है

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) मंगलवार, 21 नवंबर को सदस्यता के लिए शुरू होगी और गुरुवार, 23 नवंबर तक सदस्यता ली जा सकती है। राज्य संचालित पीएसयू कुल 2,150 करोड़ रुपये जुटाएगी। 460 इक्विटी शेयरों के लॉट साइज के साथ 30-32 रुपये की रेंज में अपने शेयर बेचकर।

F&O प्रतिबंध में स्टॉक

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा मंगलवार, 21 नवंबर के लिए ग्यारह शेयरों को एफ एंड ओ सेगमेंट प्रतिबंध के तहत रखा गया है। नया अतिरिक्त नाम- भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (बीएचईएल), इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और एनएमडीसी- चंबल फर्टिलाइजर्स सहित मौजूदा शेयरों में शामिल हो जाएंगे। एंड केमिकल्स, इंडिया सीमेंट्स, मणप्पुरम फाइनेंस, डेल्टा कॉर्प, आरबीएल बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, एमसीएक्स इंडिया और ज़ी एंटरटेनमेंट इंडिया। जिन कंपनियों के डेरिवेटिव अनुबंध बाजार-व्यापी स्थिति सीमा का 95 प्रतिशत पार कर जाते हैं, उन्हें एफएंडओ सेगमेंट में प्रतिबंध के तहत रखा जाता है।

एफपीआई ने 646 करोड़ रुपये के शेयर बेचे

एनएसई के पास उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि एफपीआई सोमवार को 645.72 करोड़ रुपये के घरेलू शेयरों के शुद्ध विक्रेता थे। दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) भारतीय इक्विटी में 77.77 करोड़ रुपये के शुद्ध विक्रेता बने।

डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे गिरा

घरेलू इक्विटी में नकारात्मक रुख को देखते हुए सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे की गिरावट के साथ 83.35 के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि विदेशी फंड के बहिर्प्रवाह का भी स्थानीय इकाई पर असर पड़ा।



