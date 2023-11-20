Free Visa for Indians: थाईलैंड के बाद अब वियतनाम में भी हो सकता है भारतीयों के लिए फ्री वीज़ा
श्रीलंका और थाईलैंड के बाद वियतनाम भारतीयों को वीजा-मुक्त प्रवेश की अनुमति देने वाला तीसरा देश बन जाएगा। अक्टूबर में, थाईलैंड सरकार ने समाचार एजेंसी को बताया कि सरकार इस साल 10 नवंबर से 10 मई, 2024 तक छह महीने की अवधि के लिए भारत और ताइवान के पर्यटकों को वीजा-मुक्त प्रवेश की अनुमति देगी।
वियतनाम यात्रा के लिए भारतीयों को वीज़ा-मुक्त प्रवेश की अनुमति देने वाला अगला देश हो सकता है। वियतनाम के खेल और पर्यटन मंत्री गुयेन वान जंग ने देश के पर्यटन क्षेत्र की रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए चीन और भारत जैसे प्रमुख देशों के विए वीज़ा फ्री देने की बात कही है। 2023 के पहले दस महीनों में, वियतनाम में लगभग 10 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक आए, जो 2022 से 4.6 गुना अधिक है। COVID-19 के प्रकोप से पहले, वियतनाम में करीब लगभग 1,70,000 भारतीय गए थे। फु क्वोक द्वीप, न्हा ट्रांग, दा नांग, हा लॉन्ग बे और होई एन जैसे गंतव्य भारतीय पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हैं। इस साल अगस्त से वियतनाम ने सभी देशों के व्यक्तियों के लिए ई-वीजा जारी करना शुरू कर दिया है। इन ई-वीज़ा की वैधता अवधि 90 दिनों की होती है।
