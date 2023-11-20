OpenAI Coup: कौन हैं मीरा मुराती? जिनकी नहीं खुल पाई किस्मत?

OpenAI ने अपने तीसरे अंतरिम सीईओ एम्मेट शीयर को नियुक्त किया है, जो ट्विच के पूर्व सीईओ हैं, मीरा मुराती की जगह लेंगे, जिन्हें तीन दिन पहले ही सह-संस्थापक सैम अल्टमैन को बाहर करने के बाद अंतरिम सीईओ नामित किया गया था। शियर को नियुक्त करने का फैसला काफी चौंकाने वाला है। क्योंकि मुराती को ऑल्टमैन के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया था। बोर्ड ने अपने फैसले के कारणों का खुलासा नहीं किया है। मीरा मुराती, हालांकि अब सीईओ नहीं हैं, हालांकि वो अभी भी ओपनएआई टीम की एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। ऐसी खबरें है कि अंतरिम सीईओ के रूप में उनकी संभावित विदाई को ऑल्टमैन के साथ उनके करीबी जुड़ाव से भी जोड़ा जा सकता है। जबकि मुराती ओपनएआई का हिस्सा बनी हुई हैं, यह स्पष्ट नहीं है कि वह ऑल्टमैन के नए माइक्रोसॉफ्ट समर्थित उद्यम में शामिल होंगी या नहीं। अभी ये भी तय नहीं है कि क्या वो भी इस्तीफा देंगी।

advertisement

Also Read: OpenAI Coup:: सैम ऑल्टमैन माइक्रोसॉफ्ट पहुंचे, रोज नई कहानी, रोज नए किरदार

कुछ लोग उन्हें भारतीय मूल का भी बताते हैं लेकिन वो भारतीय मूल की नहीं हैं।

मीरा मुराती का जन्म अल्बानिया में हुआ था और जिसके बाद वो वैंकूवर के एक अंतरराष्ट्रीय स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कनाडा चली गईं। डार्टमाउथ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ स्नातक होने के बाद, वह बाद में सैन फ्रांसिस्को चली गईं। वहां, उन्होंने लीप मोशन में प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग टीमों के भीतर नेतृत्व की भूमिका निभाई। 2013 में, मीरा मुराती की विशेषज्ञता ने टेस्ला का ध्यान आकर्षित किया, जिससे उन्हें एक वरिष्ठ उत्पाद प्रबंधक की भूमिका निभानी पड़ी। टेस्ला में अपने संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान, उन्होंने मॉडल एक्स इलेक्ट्रिक वाहन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2018 में टेस्ला के साथ काम करने के बाद, मुराती ओपनएआई में स्थानांतरित हो गईं जहां उन्होंने मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी की भूमिका निभाई। यहां उन्होंने ChatGPT, DALL-E और Codex जैसी परियोजनाओं का नेतृत्व किया।