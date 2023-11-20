scorecardresearch
OpenAI Coup:: सैम ऑल्टमैन माइक्रोसॉफ्ट पहुंचे, रोज नई कहानी, रोज नए किरदार

नडेला ने यह भी संकेत दिया कि ऑल्टमैन और ब्रॉकमैन 'सहयोगियों' से जुड़ेंगे, जिससे संकेत मिलता है कि माइक्रोसॉफ्ट ओपनएआई प्रतिभा को आगे बढ़ने का मौका देगा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Nov 20, 2023 16:40 IST
माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने सोमवार को कहा कि ओपनएआई सीईओ सैम अल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन माइक्रोसॉफ्ट में शामिल होंगे
माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने सोमवार को कहा कि ओपनएआई सीईओ सैम अल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन माइक्रोसॉफ्ट में शामिल होंगे। नई नियुक्ति ऑल्टमैन को ओपनएआई से निकाल दिए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है। 

नडेला ने यह भी संकेत दिया कि ऑल्टमैन और ब्रॉकमैन 'सहयोगियों' से जुड़ेंगे, जिससे संकेत मिलता है कि माइक्रोसॉफ्ट ओपनएआई प्रतिभा को आगे बढ़ने का मौका देगा।
नडेला ने नए ओपनएआई अंतरिम सीईओ के रूप में एम्मेट शियर की नियुक्ति की भी पुष्टि की, उन्होंने कहा कि वे "एम्मेट शियर और ओएआई की नई नेतृत्व टीम को जानने और उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं।"

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Nov 20, 2023