OpenAI Coup:: सैम ऑल्टमैन माइक्रोसॉफ्ट पहुंचे, रोज नई कहानी, रोज नए किरदार

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने सोमवार को कहा कि ओपनएआई सीईओ सैम अल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन माइक्रोसॉफ्ट में शामिल होंगे। नई नियुक्ति ऑल्टमैन को ओपनएआई से निकाल दिए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है।

नडेला ने यह भी संकेत दिया कि ऑल्टमैन और ब्रॉकमैन 'सहयोगियों' से जुड़ेंगे, जिससे संकेत मिलता है कि माइक्रोसॉफ्ट ओपनएआई प्रतिभा को आगे बढ़ने का मौका देगा।

नडेला ने नए ओपनएआई अंतरिम सीईओ के रूप में एम्मेट शियर की नियुक्ति की भी पुष्टि की, उन्होंने कहा कि वे "एम्मेट शियर और ओएआई की नई नेतृत्व टीम को जानने और उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं।"