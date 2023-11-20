scorecardresearch
Titagarh Share Price: इस मल्टीबैगर कंपनी के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई से 6% गिरे, क्या है वजह?

टीटागढ़ रेल सिस्टम्स माल वैगनों, यात्री कोचों, मेट्रो ट्रेनों, ट्रेन इलेक्ट्रिकल्स, स्टील कास्टिंग, विशेष उपकरण और पुलों और जहाजों के निर्माण और बिक्री में लगा हुई है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Nov 20, 2023 16:11 IST
मल्टीबैगर टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर 4% फिसल गए हैं

मल्टीबैगर टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर 4% फिसल गए हैं। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स का स्टॉक बीएसई पर 994.95 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर से 6% टूटा है।  टीटागढ़ रेल सिस्टम्स का स्टॉक बीएसई पर 974.35 रुपये के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 3.92% गिरकर 936.15 रुपये पर आ गया। कंपनी का मार्केट कैप गिरकर 11,945 करोड़ रुपये पर आ गया। आज की गिरावट के बावजूद टीटागढ़ रेल स्टॉक ने एक साल में 451.36% का मल्टीबैगर रिटर्न हासिल किया है और दो साल में 910% की बढ़ोतरी हुई है। 22 नवंबर, 2023 को स्टॉक 52-सप्ताह के निचले स्तर 163 रुपये पर पहुंच गया।

एसबीआई सिक्योरिटीज ने टीटागढ़ रेल के शेयर के लिए 988 रुपये का लक्ष्य दिया है।

ब्रोकरेज हाऊस का कहना है कि टीटागढ़ रेल 28,212 करोड़ रुपये की एक बड़ी ऑर्डर बुक रखती है, जिसमें फ्रेट रोलिंग स्टॉक और पैसेंजर रोलिंग स्टॉक दोनों महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगले तीन वर्षों में 600-700 करोड़ रुपये के नियोजित पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के साथ, स्टॉक विकास के लिए अच्छी स्थिति में है। नुवामा ने कहा कि अकार्बनिक मार्ग टीटागढ़ रेल सिस्टम के विकास पथ को आगे बढ़ा रहा है और रेलवे से जुड़ी कंपनी वैगन सेगमेंट में अच्छी तरह से स्थापित हो गई है, जिसने अपनी लगभग दो दशक की यात्रा में कारोबार को मजबूत किया है। एचएसबीसी ग्लोबल रिसर्च ने टीटागढ़ रेल सिस्टम्स का लक्ष्य मूल्य 900 रुपये से बढ़ाकर 970 रुपये कर दिया है क्योंकि ऑर्डर बैकलॉग विकास के दृष्टिकोण की मजबूत दृश्यता दर्शाता है। इसने स्टॉक के लिए अपनी खरीद रेटिंग बरकरार रखी है। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स माल वैगनों, यात्री कोचों, मेट्रो ट्रेनों, ट्रेन इलेक्ट्रिकल्स, स्टील कास्टिंग, विशेष उपकरण और पुलों और जहाजों के निर्माण और बिक्री में लगा हुई है।

डिस्क्लेमर : बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पाठकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड का शेयर

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 20, 2023