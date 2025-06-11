3 बोनस शेयर के लालच में ₹100 से कम वाले पेनी स्टॉक को खरीदने की मची लूट! लगा अपर सर्किट - आज अंतिम मौका
Bonus Share Today: टेक्सटाइल सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी वीटीएम लिमिटेड (VTM Ltd) का शेयर आज निवेशकों के रडार पर है। दरअसल कंपनी का शेयर आज Ex-Bonus Issue ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब अगर आज के दिन तक आपके पास कंपनी के शेयर होंगे तो आपको बोनस शेयर का लाभ जरूर मिलेगा।
100 रुपये से कम वाले इस पेनी स्टॉक में आज 2% का अपर सर्किट लगा है। इस शेयर ने निवेशकों का पैसा मात्र 1 साल में 3 गुना कर दिया है।
VTM Bonus Share
कंपनी ने 3:2 के रेश्यो में बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। इसका मतलब कंपनी आपको हर 2 मौजूदा शेयर के बदले 3 इक्विटी शेयर फ्री में बोनस के तौर पर देगी।
VTM Share Price
कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 2% के अपर सर्किट के साथ 91.95 रुपये पर लॉक है।
VTM Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 1 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 9 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 28 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 50 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर ने पिछले 1 साल में निवेशकों का पैसा 3 गुना करते हुए 233 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 3 साल में शेयर 380 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1072 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
VTM Dividend History
बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछली बार जनवरी 2025 में 0.250 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2024 में 0.75 रुपये का डिविडेंड, जून 2023 में 0.70 रुपये का डिविडेंड, जून 2022 में 0.90 रुपये का डिविडेंड और जून 2021 में 0.60 रुपये का डिविडेंड दिया था।