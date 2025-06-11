Dividend Stock Today: टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी टाटा एलेक्सी (Tata Elxsi) का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी का यह डिविडेंड पिछले चार सालों में सबसे बड़ा है। ऐसे में अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आज आपके पास आखिरी मौका है।

अगर आज के दिन तक आपके डीमैट खाते में कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविंडेंड का लाभ जरूर देगी। कंपनी ने निवेशकों के लिए 750% के मोटे डिविडेंड की घोषणा की है। चलिए जानते हैं क्या है शेयर का हाल और हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी?

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Tata Elxsi Share Price

कंपनी का शेयर आज सुबह 11:30 बजे तक बीएसई पर 1.44% या 96.30 रुपये गिरकर 6607.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.29% या 19 रुपये टूटकर 6,611 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Tata Elxsi Dividend

कंपनी ने शेयरधारकों के लिए 750% के मोटे डिविडेंड की घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 75 रुपये का डिविडेंड देगी।

इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट आज है। इसका मतलब अगर आज के दिन तक आपके पास स्टॉक होगा तो आपको डिविडेंड जरूर मिलेगा।

Tata Elxsi Dividend History

जून 2025 का डिविडेंड कंपनी द्वारा पिछले चार साल का सबसे बड़ा डिविडेंड है। बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जून 2024 में 70 रुपये, जून 2023 में 60 रुपये, जून 2022 में 42.50 रुपये और जून 2021 में 24 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Tata Elxsi Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 15 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 21 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

साालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 6 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 22 प्रतिशत से अधिक टूटा है। हालांकि पिछले 5 साल में शेयर 646 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।