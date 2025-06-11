scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारTata Stocks to BUY: बड़ी भविष्यवाणी! टाटा टेक और टाटा कम्युनिकेशंस कराएगा तगड़ी कमाई - नोट करें टारगेट प्राइस

Tata Stocks to BUY: बड़ी भविष्यवाणी! टाटा टेक और टाटा कम्युनिकेशंस कराएगा तगड़ी कमाई - नोट करें टारगेट प्राइस

ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने इन दोनों शेयरों पर अपनी राय दी है। चलिए डिटेल में जानते हैं कि इन शेयरों पर ब्रोकरेज की क्या कहा है और इसका टारगेट प्राइस कितना है?

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 11, 2025 11:19 IST

Tata Stocks to BUY: बुधवार के कारोबार में शेयर बाजार में तेजी के बीच दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने दो टाटा स्टॉक को खरीदने की सलाह दी। ब्रोकरेज ने इन शेयरों पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस भी बताया है। 

इन दोनों शेयरों का नाम है: टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Tata Technologies Ltd) और टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड (Tata Communications Ltd). चलिए डिटेल में जानते हैं कि इन शेयरों पर ब्रोकरेज की क्या राय है और इसका टारगेट प्राइस कितना है?

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

टाटा टेक्नोलॉजीज पर जेएम फाइनेंशियल की राय

ब्रोकरेज ने आज इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा कि अनिश्चित माहौल के कारण पहली छमाही के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है, लेकिन एंकर क्लाइंट्स में तेजी, एयरोस्पेस में निरंतर गति और यूरोपीय ओईएम से अधिक ऑफशोरिंग से दूसरी छमाही में रिकवरी में मदद मिलेगी। 

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 850 रुपये का रखा है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर अपने करंट मार्केट प्राइस 788 रुपये से 7.9% अधिक चढ़ेगा। 

Tata Technologies Share Price

सुबह 11:08 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.25% या 2 रुपये चढ़कर 789.45 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.18% या 1.45 रुपये चढ़कर 789.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

टाटा कम्युनिकेशंस पर जेएम फाइनेंशियल की राय

ब्रोकरेज ने आज इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा कि टाटा कम्युनिकेशंस के मैनेजमेंट ने अपने बैठक में, 280 बिलियन रुपये की अपनी डेटा रेवेन्यू की उम्मीदों को दोहराया है लेकिन यह भी कहा कि इसे वित्त वर्ष 28 में कुछ तिमाहियों की देरी के साथ हासिल किए जाने की संभावना है जिसका मतलब वित्त वर्ष 25-28 की सीएजीआर ~ 26% है जबकि पहले इसे वित्त वर्ष 27 में हासिल करने की उम्मीद थी।

ब्रोकरेज ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि डेटा सेगमेंट EBITDA FY25- 28E के दौरान ~ 24% की मजबूत CAGR से बढ़ेगा। ब्रोकरेज ने इस  शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 2000 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर अपने करंट मार्केट प्राइस 1735 रुपये से 15.2% चढ़ सकता है। 

Tata Communications Share Price

सुबह 11:09 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.78% या 13.60 रुपये टूटकर 1721 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.78% या 13.50 रुपये गिरकर 1,721.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 11, 2025