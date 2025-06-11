RattanIndia Power Share Price: रतनइंडिया पावर लिमिटेड (RattanIndia Power Ltd) के शेयरों में आज एक बार फिर से बंपर तेजी देखने को मिली है। स्टॉक में बुधवार के कारोबार में 12% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। 20 रुपये से कम का ये पेनी स्टॉक आज 14.54 रुपये पर खुला था और 12% से ज्यादा चढ़कर दिन के उच्चतम स्तर 16.14 रुपये पर पहुंच गया।

यह लगातार पांचवा कारोबारी दिन है जब पेनी स्टॉक में बंपर रैली दर्ज की जा रही है। पिछले 1 हफ्ते में शेयर 39 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। स्टॉक में आ रही लगातार तेजी के बाद कंपनी से बीएसई और एनएसई ने स्पष्टीकरण मांगा था जिसका जवाब कंपनी ने दिया है। चलिए जानते हैं आज क्यों है स्टॉक में तेजी?

आज क्यों है रैली?

स्टॉक में आज यह रैली एक बार फिर से हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 10:15 बजे तक कंपनी के 3,83,87,895 (3.83 करोड़) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। खबर लिखे जाने तक कंपनी का मार्केट कैप 8,350.51 करोड़ है।

रतनइंडिया पावर ने दिया स्पष्टीकरण

शेयर प्राइस में उतार-चढ़ाव के बारे में एक्सचेंज बीएसई और एनएसई ने कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है। जवाब में कंपनी ने कहा कि हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि कंपनी को अपने शेयरों के ट्रेडिंग वॉल्यूम में हाल ही में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के किसी भी कारण की जानकारी नहीं है। मूल्य और वॉल्यूम में उतार-चढ़ाव पूरी तरह से बाजार द्वारा संचालित है।

एक्सपर्ट ने दी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह

कुछ एनालिस्ट ने सुझाव दिया कि 17-18 रुपये रजिस्टेंस लिमिट के रूप में काम कर सकता है। हालांकि एक एनालिस्ट ने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है।

एंजेल वन के ओशो कृष्णन ने कहा कि शेयर के लिए सपोर्ट 14 रुपये के उप क्षेत्र की ओर बढ़ा है, इसके बाद हालिया ब्रेकआउट के बाद 12 रुपये का स्तर है। उन्होंने कहा कि अगला संभावित रजिस्टेंस 17-18 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है।

एक अन्य सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एआर रामचंद्रन ने कहा कि रतनइंडिया पावर में तेजी है, लेकिन डेली चार्ट पर यह ओवरबॉट है, लेकिन 18.22 रुपये पर अगला रजिस्टेंस होने के साथ यह बहुत ओवरबॉट भी है।

एक्सपर्ट ने सलाह दी है कि निवेशकों को मुनाफावसूली करनी चाहिए, क्योंकि 14.32 रुपये के सपोर्ट से नीचे डेली बंद होने पर नियर टर्म में यह 11.9 रुपये के टारगेट तक नीचे जा सकता है।

RattanIndia Power Share Price

कंपनी का शेयर आज सुबह 10:36 बजे तक बीएसई पर 6.70% या 0.96 रुपये चढ़कर 15.28 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 6.51% या 0.93 रुपये की तेजी के साथ 15.22 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।