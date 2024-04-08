Voltas Share Price Today: इस स्टॉक ने रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ

Voltas Limited के शेयरों में आज शुरुआती सौदों में 11% से अधिक की तेजी दर्ज की गई, जब घरेलू उपकरण बनाने वाली प्रमुख कंपनी ने कहा कि वित्त वर्ष 24 में उसकी बिक्री 35% बढ़कर दो मिलियन यूनिट से अधिक हो गई, जिससे वह इस आंकड़े को पार करने वाली घरेलू बाजार में पहली कंपनी बन गई। वोल्टास का शेयर बीएसई पर 11.44% चढ़कर 1373.20 रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले दिन इसका भाव 1232.20 रुपये पर बंद हुआ था। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 44,623.12 करोड़ रुपये हो गया। वोल्टास का शेयर आज 1303.85 रुपये पर खुला।

वोल्टास के शेयर

वोल्टास के शेयर 5 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहे हैं। लार्ज कैप स्टॉक ने एक साल में 61.33 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है और 2024 में 37.7 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है। बीएसई पर कंपनी के कुल 2.25 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 30.37 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। 14 जुलाई 2023 को शेयर 52-सप्ताह के निचले स्तर 745 रुपये पर पहुंच गया। टाटा समूह की कंपनी ने कहा कि वित्त वर्ष 24 के शानदार प्रदर्शन का श्रेय वर्ष के दौरान कूलिंग उत्पादों की लगातार मांग के साथ-साथ मजबूत ऑफलाइन और ऑनलाइन वितरण नेटवर्क और नए अभिनव लॉन्च को दिया जा सकता है।

कंपनी ने कहा, "कंपनी ने इस वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 2 मिलियन से अधिक एसी यूनिट हासिल की, जो भारत में किसी भी ब्रांड द्वारा एक वित्तीय वर्ष में एसी की अब तक की सबसे अधिक बिक्री है, जिसमें 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।" इस ऐतिहासिक बिक्री के साथ, वोल्टास "भारत में एयर कंडीशनिंग उद्योग में यह असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाला पहला ब्रांड बन गया है"।

वोल्टास के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप बख्शी

वोल्टास के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप बख्शी ने कहा, "हमारा मानना है कि हमारी व्यापक उपस्थिति, उभरते खुदरा चैनलों पर ध्यान, उत्कृष्ट वितरण नेटवर्क, मजबूत ब्रांड इक्विटी और आकर्षक उपभोक्ता ऑफर ने हमें यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने में मदद की है।"