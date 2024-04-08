Rekha Jhunjhunwala Portfolio: झुनझुनवाला ने मार्च 2024 तिमाही में इन तीन शेयरों में हिस्सेदारी घटाई

Rekha Rakesh Jhunjhunwala ने मार्च 2024 तिमाही में कम से कम तीन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम की है। जनवरी-मार्च 2024 की अवधि के दौरान राघव प्रोडक्टिविटी एन्हांसर, केनरा बैंक और क्रिसिल में आंशिक रूप से मुनाफावसूली की है। रेखा राकेश झुनझुनवाला ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त तीन महीनों के लिए केनरा बैंक लिमिटेड के 1,12,80,200 इक्विटी शेयर बेचे। इस कंपनी में उनकी हिस्सेदारी घटकर 2,63,17,400 इक्विटी शेयर या 1.45 प्रतिशत रह गई, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 1,615 करोड़ रुपये है। 31 दिसंबर, 2023 तक उनकी हिस्सेदारी 3,75,97,600 इक्विटी शेयर या 2.07% थी।

advertisement

राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर लिमिटेड

रेखा झुनझुनवाला ने राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर लिमिटेड के 12,400 शेयर बेचे क्योंकि 31 मार्च, 2024 तक कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 11,61,852 इक्विटी शेयर या 5.06% थी। 31 दिसंबर, 2023 तक उनके पास कंपनी के 11,74,252 शेयर थे। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी का मूल्य वर्तमान में लगभग 74.5 करोड़ रुपये है।

Also Read: BT Bazaar Exclusive: शेयर बाजार में लिस्टेड Epack Durable नए सेगमेंट में उतरने जा रही है, जानिए क्या है कंपनी का प्लान?

क्रिसिल लिमिटेड

इस दिग्गज ने क्रिसिल लिमिटेड में भी अपनी हिस्सेदारी 20,000 शेयरों तक घटा दी है, क्योंकि रेटिंग एजेंसी में उनकी हिस्सेदारी 31 मार्च, 2024 को 39,80,000 इक्विटी शेयर या 5.44 प्रतिशत रह गई, जो 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त होने वाली पिछली तिमाही में 40,00,000 इक्विटी शेयर या 5.47 प्रतिशत थी। वर्तमान में उनकी नवीनतम होल्डिंग का मूल्य 1,956.5 करोड़ रुपये है। क्रिसिल के शेयरों में साल 2024 में अब तक करीब 15 फीसदी की तेजी आ चुकी है, जबकि पिछले एक साल में शेयर 45 फीसदी चढ़ा है। वहीं राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर के शेयरों में साल 2024 में अब तक 15 फीसदी की गिरावट आ चुकी है, लेकिन पिछले एक साल में शेयर 45 फीसदी चढ़ा है।

केनरा बैंक

शेयर विभाजन से बंधे केनरा बैंक ने पिछले एक साल में 115% से अधिक की बढ़त हासिल की है। इस पीएसयू ऋणदाता ने साल-दर-साल आधार पर लगभग 40 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है। पीएसयू ऋणदाता ने पहले ही अपने शेयरों को 1:5 अनुपात में विभाजित करने की घोषणा की है ताकि काउंटर के लिए तरलता में सुधार हो सके।

ट्रेंडलाइन

ट्रेंडलाइन के आंकड़ों के अनुसार, रेखा राकेश झुनझुनवाला और उनके सहयोगियों के पास सार्वजनिक रूप से 26 स्टॉक हैं, जिनकी अब तक की नवीनतम कॉर्पोरेट शेयरधारिता के अनुसार कुल संपत्ति 51,912.1 करोड़ रुपये से अधिक है।