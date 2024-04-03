Vodafone Share Price: वोडाफोन पर आ गई वो ख़बर जिसका था इंतजार

vodafone idea के दिन क्या जल्द बदलने वाले हैं? दरअसल जिस खबर का निवेशक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो खबर आ गई है। कंपनी ने 20,000 करोड़ रुपए फंड जुटाने का प्लान बनाया है। अगर आपने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि इस फैसले का असर कंपनी और शेयर पर किस तरह से हो सकता है?

वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स

वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स ने कंपनी को 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कंपनी ये रकम इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड से जुड़े सोर्स से जुटाने वाली है। कंपनी ने फरवरी में ये प्रस्ताव अपने शेयर होल्डर्स के सामने रखा था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। इस खबर का असर आज ये हुआ कि स्टॉक इंट्रा डे में 4 प्रतिशत तक उछल गया।

अप्रैल-जून

वोडाफोन आइडिया को उम्मीद है कि वो चालू तिमाही यानि अप्रैल-जून में ही ये पैसा जुटा लेगी। कंपनी के प्रमोटर्स भी अपनी कुछ हिस्सेदारी कम करके इस प्रस्तावित शेयर सेल से पैसा जुटाने का काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं वोडाफोन आइडिया इस समय बैंकों के साथ भी लगातार संपर्क में है। कंपनी इक्विटी और डेट यानि कर्ज को मिलाकर करीब 45,000 करोड़ रुपए जुटाएगी, ताकि कंपनी में मौजूदा नकदी सेकट से उबरा जा सके।

कर्ज

कंपनी पर बैंकों का 4,500 करोड़ रुपए से कम कर्ज है, जबकि वोडाफोन आइडिया का ओवरऑल कर्ज 2.15 लाख करोड़ रुपए है। इसमें स्पेक्ट्रम पेमेंट का 1.38 लाख करोड़ और सरकार का AGR उधार का 69,020 करोड़ और कन्वर्टिबल डिबेंचर का 1,660 करोड़ रुपए बकाया है.

अब यहां सवाल उठता है कि कंपनी इस फंड का करेगी क्या?

कंपनी इस फंड का इसतेमाल अपनी सर्विस को बेहतर बनाने में करेगी। बीते 10 क्वार्टर के दौरान कंपनी ने अपने 4G सब्सक्राइबर्स की संख्या को सफलतापूर्वक बढ़ाया है. वहीं उसके प्रति यूजर एवरेज रिवेन्यू, जिसे ARPU कहते हैं, इसमें में भी बढ़ोतरी हुई है। सालभर पहले कंपनी के 4जी सब्सक्राइबर की संख्या 12.16 करोड़ थी जो अब 12.56 करोड़ हो गई है। कंपनी इस पैसा का इस्तेमाल 4G और 5G सर्विस को लागू करने के लिए इस्तेमाल करेगी। फंड के जरिए कंपनी यूजर्स को बेहतर सर्विसेज दे पाएगी। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के मुताबिक भारती एयरटेल और जियो ने 5 हजार से अधिक शहरों और टाउन में 5जी लागू कर दिया है। ऐसे में वोडाफोन आइडिया को 5जी लाने और 4जी नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए तत्काल कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत है। अब शेयरहोल्डर्स ने इसे मंजूरी भी दे दी है। ऐसे में इस फंड का असर स्टॉक पर देखने को मिल सकता है।