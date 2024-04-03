Vedanta के शेयर दो साल में 25% गिरे, जानिए क्या है नया प्राइस टारगेट !

Vedanta Limited के शेयर अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली कंपनी ने 3 अप्रैल, 2024 को 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 308 रुपये पर पहुंच गया। हालांकि, वेदांता का स्टॉक 38% कम होकर 495 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर कारोबार कर रहा है। रिटर्न के मामले में, स्टॉक दो में 25% गिर गया वर्ष और एक वर्ष में 8% की वृद्धि हुई। पांच साल में स्टॉक 64% चढ़ गया है।

advertisement

लार्ज कैप स्टॉक

लार्ज कैप स्टॉक 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के मूविंग औसत से अधिक है, यह दर्शाता है कि स्टॉक तेजी क्षेत्र में कारोबार कर रहा है। वेदांता के शेयर मंगलवार को 4.80% बढ़कर 301.15 रुपये पर बंद हुए। पिछले एक महीने में वेदांता के शेयर में 11.54% की तेजी आई है। चालू सत्र में, बीएसई पर स्टॉक 2.32% बढ़कर 308 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 1.13 लाख करोड़ रुपये हो गया। वेदांता के शेयरों का एक साल का बीटा 0.8 है, जो इस अवधि के दौरान बहुत कम अस्थिरता का संकेत देता है। तकनीकी के संदर्भ में, वेदांता का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) 69.1 पर है, जो दर्शाता है कि स्टॉक न तो ओवरसोल्ड और न ही ओवरबॉट क्षेत्र में कारोबार कर रहा है। ब्रोकरेज नुवामा 394 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ स्टॉक को लेकर उत्साहित है। इसने अपने पहले के लक्ष्य 371 रुपये को संशोधित किया है।

Also Read: Mankind Pharma के शेयरों में 3% की तेजी

वेदांता लिमिटेड

“प्रबंधन ने वेदांता लिमिटेड पर किसी भी वृद्धिशील ऋण के बिना वित्त वर्ष 27 तक वेदांता रिसोर्सेज पर ऋण कटौती में अमेरिकी डॉलर के लिए मार्गदर्शन किया है। Q1FY25E तक स्टील और लौह अयस्क संपत्तियों का मुद्रीकरण (2 अरब डॉलर की उम्मीद) पहले कदम के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा, हम FY25E और FY26E में प्रत्येक में 40 रुपये के DPS की उम्मीद करते हैं। 394 रुपये (पहले 371 रुपये) के लक्ष्य मूल्य के साथ 'खरीदें' को दोहराएं,'' नुवामा ने कहा। एक अन्य ब्रोकरेज कंपनी फिलिप कैपिटल वेदांता स्टॉक को लेकर उत्साहित है।

महत्वाकांक्षी योजनाएं

“वेदांता लिमिटेड के पास क्षमता विस्तार के मामले में बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और ऐसा लगता है कि वे जीई के तरीके (जैक वेल्च) को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे अपने हर व्यवसाय में एक शीर्ष खिलाड़ी बनना चाहते हैं। हालाँकि, इसने हमें कई बार निराश किया है। इसके विस्तार की समय सीमा को पूरा करने के लिए और इस प्रकार हम अभी तक FY28 या FY30 के लक्ष्यों को देखने के लिए बहुत उत्सुक नहीं हैं। कोयले और बॉक्साइट/एल्यूमिना में पिछड़ा एकीकरण, उच्च लौह बिक्री और गैम्सबर्ग (जिंक इंटरनेशनल) की वृद्धि काफी हद तक संभव दिख रही है, जिससे मध्यम अवधि में प्रदर्शन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मूल्य अनलॉक करने और कंपनी को हिस्सेदारी बिक्री लचीलापन प्रदान करने के लिए डिमर्जर। मध्यम अवधि के वित्तीय जोखिम को सार्थक रूप से कम करने के साथ, हम कंपनी पर अपना सकारात्मक रुख बनाए रखते हैं और 350 रुपये के एसओपीटी लक्ष्य मूल्य के साथ स्टॉक पर अपनी खरीद रेटिंग दोहराते हैं, ”फिलिप कैपिटल ने कहा। वेदांता लिमिटेड वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की सहायक कंपनी है और इसका भारत, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में तेल और गैस, जस्ता, सीसा, चांदी, तांबा, लौह अयस्क, स्टील और एल्यूमीनियम और बिजली में परिचालन है।

advertisement

अस्वीकरण: बिजनेस टुडे बाजार केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पाठकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।