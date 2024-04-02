scorecardresearch
Mankind Pharma के शेयरों में 3% की तेजी

मैनकाइंड फार्मा ने कहा, "कंपनी का मानना है कि इसकी संरचना को तर्कसंगत बनाने से टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण ओटीसी व्यवसाय बनाकर हितधारकों के मूल्य को बढ़ाने के अवसर मिलेंगे।"

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Apr 2, 2024 16:44 IST
मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार के कारोबार में 3% की बढ़ोतरी हुई

Mankind Pharma Limited के शेयरों में मंगलवार के कारोबार में 3% की बढ़ोतरी हुई, जब दवा निर्माता ने कंपनी के ओवर द काउंटर (ओटीसी) कारोबार को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को बेचने की घोषणा की, जिसे मैनकाइंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स या किसी अन्य के नाम से शामिल किया जा रहा है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अन्य नाम।

मैनकाइंड फार्मा ने कहा कि वह अपनी स्थिति, व्यापार रणनीति का मूल्यांकन कर रही है और ओटीसी कारोबार को अधिक केंद्रित तरीके से बढ़ाने के लिए विभिन्न विकल्पों की खोज कर रही है। इसमें कहा गया है कि मंदी की बिक्री कंपनी को बाजार में सक्रिय रहने, व्यापक उपभोक्ता पहुंच बनाने और ओटीसी बिजनेस के लिए एक मजबूत ब्रांड रिकॉल बनाने में सक्षम बनाएगी। मैनकाइंड फार्मा ने कहा, "कंपनी का मानना है कि इसकी संरचना को तर्कसंगत बनाने से टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण ओटीसी व्यवसाय बनाकर हितधारकों के मूल्य को बढ़ाने के अवसर मिलेंगे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
