वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ITR-1, ITR-2, ITR-4 फॉर्म ई-फाइलिंग कैसे करें?

वित्त वर्ष 2023-24 (एवाई 2024-25) के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म, आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 अब आयकर विभाग के पोर्टल पर ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म 1 अप्रैल, 2024 से उपलब्ध कराए गए थे। अपने कर रिटर्न दाखिल करने के पात्र करदाता अब लॉग इन कर सकते हैं और इन आईटीआर फॉर्म का उपयोग करके वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपने आईटीआर भर सकते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 (एवाई 2024-25) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है। आयकर विभाग ने पहले ही ITR-1, ITR-2 और ITR-4 की ऑफ़लाइन एक्सेल यूटिलिटीज़ जारी कर दी हैं। वित्त वर्ष 2023-24 (एवाई 2024-25) के लिए ITR-1, ITR-2, ITR-4 और ITR-6 के लिए ऑफ़लाइन JSON यूटिलिटीज़ भी जारी कर दी गई हैं।

advertisement

आयकर फॉर्म

अलग-अलग व्यक्तियों, व्यवसायों और कंपनियों के लिए ITR 1 (सहज), ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 और ITR 7 से लेकर सात प्रकार के ITR फॉर्म हैं। अब, ITR दाखिल करते समय, आम सवाल यह उठता है कि करदाताओं को किस फॉर्म का उपयोग करने की आवश्यकता है। ITR-1 और ITR-4 सरल फॉर्म हैं जो बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं।

1. ITR 1 (सहज): यह उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिए मूल ITR फॉर्म है जिनकी कुल आय वेतन, एक घर की संपत्ति, ब्याज, पारिवारिक पेंशन आदि जैसे आय के अन्य स्रोतों से 50 लाख रुपये तक है और कृषि आय 5,000 रुपये तक है। ऐसे व्यक्ति जिनकी आय भारत से बाहर से है, देश के बाहर स्थित किसी संपत्ति (किसी इकाई में वित्तीय हित सहित) के मालिक हैं, या जिन्होंने धारा 194N के तहत कर कटौती की है, वे इस फॉर्म का उपयोग नहीं कर सकते हैं। 2. ITR-2: यह फॉर्म उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए है जो ITR-1 के अंतर्गत नहीं आते हैं। यदि व्यक्ति/HUF के पास लाभ, व्यवसाय या व्यवसाय के लाभ के अंतर्गत आय नहीं है, तो वे ITR-2 का उपयोग करेंगे। 3. आईटीआर-3 का उपयोग उन व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवारों द्वारा किया जा सकता है, जिनकी आय “व्यवसाय या पेशे से लाभ या प्राप्ति” शीर्षक के अंतर्गत आती है और जो फॉर्म आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2 या आईटीआर-4 (सुगम) दाखिल करने के पात्र नहीं हैं। 4. आईटीआर-4 (सुगम): आईटीआर-4 को ऐसे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और फर्म (एलएलपी के अलावा) भर सकते हैं जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिन्हें व्यवसाय और पेशे से आय होती है। इन करदाताओं की व्यवसाय और पेशे से आय होती है, जिसकी गणना अनुमानित आधार पर की जाती है और वेतन/पेंशन, अन्य स्रोतों (ब्याज, लाभांश आदि), एक घर की संपत्ति और अन्य से आय होती है। 5. आईटीआर 5: यह फॉर्म फर्मों, व्यक्तियों के निकाय (बीओआई), सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (एजेपी), व्यक्तियों के संघ (एओपी), दिवालिया की संपत्ति, मृतक की संपत्ति, निवेश निधि, व्यवसाय ट्रस्ट, स्थानीय प्राधिकरण और सहकारी समिति जैसे निकायों के लिए उपयुक्त है। 6. आईटीआर 6: यह फॉर्म प्रत्येक कंपनी द्वारा दाखिल किया जाना है, चाहे वह कंपनी अधिनियम 2013 या पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत हो। हालांकि, जिन कंपनियों की आय का स्रोत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए रखी गई संपत्ति से आता है, उन्हें आईटीआर 6 फॉर्म दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। 7. आईटीआर 7: फर्म, कंपनियां, स्थानीय प्राधिकरण, व्यक्ति संघ (एओपी) और कृत्रिम न्यायपालिका व्यक्ति आईटीआर -7 फॉर्म के माध्यम से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पात्र हैं यदि वे निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक के रूप में छूट का दावा कर रहे हैं: धारा 139 (4 ए) के तहत - यदि वे एक धर्मार्थ / धार्मिक ट्रस्ट से कमाते हैं।

Also Read: Mutuals Funds को लेकर SEBI की चिंताएं क्या है? आखिर क्या कह दिया सेबी ने

आईटीआर किसे दाखिल करना चाहिए?

एक निश्चित सीमा से अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना आवश्यक है। मूल छूट सीमा से अधिक कुल आय वाले व्यक्ति: वित्तीय वर्ष 2022-2023 (AY 2023-2024) के लिए, भारत में ITR दाखिल करने की मूल छूट सीमाएँ इस प्रकार थीं:

1. आयु कारक

>> 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए: ₹2.5 लाख।

>> 60 से 80 वर्ष की आयु के व्यक्तियों (वरिष्ठ नागरिक) के लिए: ₹3 लाख।

>> 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों (सुपर वरिष्ठ नागरिक) के लिए: ₹5 लाख

यदि आपकी कुल आय (कटौतियों से पहले) इन सीमाओं से अधिक है, तो आपको आईटीआर दाखिल करना आवश्यक है।

2. कुछ विशेष प्रकार की आय वाले व्यक्ति

> ऐसे व्यक्ति जिन्होंने व्यवसाय या पेशे से आय अर्जित की है।

> ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूंजीगत लाभ से आय अर्जित की है, जैसे संपत्ति की बिक्री या निवेश से।

> ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विदेशी परिसंपत्तियों से आय अर्जित की है या जिनके पास विदेशी आय है।

> वे व्यक्ति जो कर वापसी का दावा कर रहे हैं।

> वे व्यक्ति जो दोहरे कराधान परिहार समझौतों के तहत राहत या कटौती के लिए पात्र हैं।

advertisement

आईटीआर कैसे दाखिल करें?

करदाता अपना आईटीआर ऑनलाइन या आंशिक रूप से ऑनलाइन या आंशिक रूप से ऑफलाइन दाखिल कर सकते हैं। JSON और एक्सेल यूटिलिटीज का उपयोग करके आईटी रिटर्न आंशिक रूप से ऑनलाइन या आंशिक रूप से ऑफलाइन दाखिल किया जा सकता है। ऑनलाइन: ई-फाइलिंग आयकर पोर्टल पर ऑनलाइन खाते में लॉग इन करके आयकर रिटर्न ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है।

'फाइल इनकम टैक्स रिटर्न' टैब पर जाकर, करदाता का अधिकांश डेटा उनके वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) और फॉर्म 26एएस से पहले से भरा हुआ होता है। कोई भी आपके दस्तावेजों से क्रॉस-चेक कर सकता है और फॉर्म भर सकता है। आईटीआर ऑनलाइन दाखिल करने के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे हैं फॉर्म 16, फॉर्म 16ए, कोई अन्य टीडीएस प्रमाणपत्र, ब्याज प्रमाणपत्र, सैलरी स्लिप आदि। JSON और एक्सेल की यूटिलिटीज का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति ऑफलाइन ITR फाइल कर सकता है, जिसे ई-फाइलिंग आयकर पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। करदाता अपने ई-फाइलिंग आयकर खाते से ऑफलाइन यूटिलिटीज में पहले से भरा हुआ डेटा भी प्राप्त कर सकते हैं। एक बार ऑफलाइन उपयोगिताओं में आवश्यक विवरण भर दिए जाने के बाद, उन्हें ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपलोड करना आवश्यक है।