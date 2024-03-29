scorecardresearch
Mutuals Funds को लेकर SEBI की चिंताएं क्या है? आखिर क्या कह दिया सेबी ने

बाजार विशेषज्ञ का कहना है कि अभी निवेशकों को रिस्क के बारे में बताने का कोई स्टेंडर्ड प्रोसिजर नहीं है। इसलिए नियमों की बात नहीं है। यह इंडस्ट्री और निवेशकों के हित में हो रही बातचीत है। सभी फंड हाउस अपनी-अपनी तरह से निवेशकों को एजुकेट करते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Mar 29, 2024 12:59 IST
SEBI ने एक बार फिर बढ़ी चिंता जाहिर की है

SEBI ने एक बार फिर बढ़ी चिंता जाहिर की है। आपको पता है कि कुछ वक्त पहले ही Mutual Fund का स्ट्रेस टेस्ट हुआ है। उससे पहले SEBI ने Mutual Funds के स्मॉलकैप फंड्स में बढ़ रहे इनफ्लो को लेकर SEBI लगातार चिंता जाहिर की थी। लेकिन अब एक नई बात निकलकर सामने आ रही है। मार्केट रेगुलेटर SEBI ने म्यूचुअल फंड हाउसेज से पूछा है कि उन्होंने सुपर सीनियर सिटीजंस को स्मॉलकैप स्कीमें क्यों बेचीं। पिछले कुछ महीनों में स्मॉल कैप और मिडकैप शेयरों में जोरदार तेजी देखी गई और हाई रिटर्न देख निवेशक स्मॉल कैप की तरफ भागने लगे। ऐसे में यह भी सामने आया कि फंड हाउसेज ने ऐसे निवेशकों को भी स्मॉलकैप स्कीम्स बेच दीं, जिनका रिस्क प्रोफाइल उस प्रोडक्ट को सूट नहीं करता। यह भी सामने आया कि 80-85 साल के सुपर सीनियर सिटीजंस को भी ये स्कीम्स बेच दीं। सूत्रों के अनुसार मार्केट रेगुलेटर SEBI ने AMC को इस बाबत सवाल किए हैं।

गौरतलब है कि स्मॉलकैप स्कीमों को काफी रिस्की माना जाता है। फाइनेंसियल प्लानर्स का कहना है कि स्मॉल कैप फंड स्कीम्स में इतनी शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव होता है कि इसमें सीनियर सिटीजंस और लो रिस्क प्रोफाइल वालों के निवेश करना उचित नहीं माना जाता है। एक फंड के एग्जिक्यूटिव के मुताबिक SEBI ने ऐसी AMC को ईमेल भेजे हैं, जिनमें सुपर सीनियर सिटीजंस को स्मॉल-कैप स्कीम्स में निवेश करते देखा गया है। SEBI ने पूछा है कि वे उन इन्वेस्टर्स से पुष्टि करे कि क्या वे ऐसे फंडों में हाई रिस्क के बारे में जानते हैं।

Also Read: Zerodha Fund House का AUM 40 दिनों में 500 करोड़ रुपये के पार

कुछ समय पहले ही फंड हाउसेज के लिए Stress Test को जरूरी करने के बाद अब SEBI इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइफ को लेकर चिंता जता रहा है। MF Stress Test में यह देखा जाता है कि छोटे और मिडकैप फंड्स रिडम्प्शन के लिए के लिए कितने तैयार हैं। स्ट्रेस टेस्ट के नतीजों से संकेत मिलता है कि अगर मार्केट क्रेश हो तो मिड-स्मॉलकैप फंड्स बेचने में बड़ा समय लग सकता है। दूसरी ओर, AMFI ने कहा है कि हर 15 दिन में MF को stress test नतीजे पब्लिश करने होंगे। अभी आए नतीजों में पता चलता है कि 50% स्‍मॉल कैप पोर्टफोलियो को लिक्विडेड करने के लिए 27 दिन लगेंगे।

बाजार विशेषज्ञ का कहना है कि अभी निवेशकों को रिस्क के बारे में बताने का कोई स्टेंडर्ड प्रोसिजर नहीं है। इसलिए नियमों की बात नहीं है। यह इंडस्ट्री और निवेशकों के हित में हो रही बातचीत है। सभी फंड हाउस अपनी-अपनी तरह से निवेशकों को एजुकेट करते हैं।

