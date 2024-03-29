Zerodha Fund House का AUM 40 दिनों में 500 करोड़ रुपये के पार

Zerodha Fund House ने पांच महीने से भी कम समय में ₹1,000 करोड़ के AUM को पार कर लिया है। केवल इंडेक्स फंडों पर ध्यान केंद्रित करने वाले इस फंड हाउस ने पिछले 40 दिनों में ₹500 करोड़ जोड़े हैं। स्मॉलकेस इन एक्स के संस्थापक और सीईओ वसंत कामथ ने गुरुवार को कहा: "यह देखकर खुशी हो रही है कि @ZerodhaAMC (स्मॉलकेस-ज़ेरोधा संयुक्त उद्यम) में निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और इसकी संपत्ति सिर्फ़ 40 दिनों में दोगुनी होकर ₹1,000 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। ज़ेरोधा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ज़ेरोधा और स्मॉलकेस के बीच एक संयुक्त उद्यम है।

ज़ेरोधा फंड हाउस ने अक्टूबर में अपना MF पदार्पण किया

जीरोधा निफ्टी लार्जमिडकैप 250 इंडेक्स फंड और ईएलएसएस टैक्स सेवर लार्जमिडकैप 250 इंडेक्स फंड का नया फंड ऑफर पिछले अक्टूबर में लॉन्च किया गया था और इनका एयूएम ₹278 करोड़ और ₹66 करोड़ है। जबकि एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध दो फंड - जीरोधा निफ्टी 1डी रेट लिक्विड ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ - का एयूएम क्रमशः ₹641 करोड़ और ₹41 करोड़ है। ये फंड जनवरी और फरवरी में लॉन्च किए गए थे।