Vodafone Share New Target: क्या इस स्टॉक में ट्रेंड चेंज होने वाला है?

Vodafone Share New Target: क्या इस स्टॉक में ट्रेंड चेंज होने वाला है?

नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च ने अपनी अगस्त में रिपोर्ट जारी की थी। जिसमें कहा गया था कि अपनी आगामी समीक्षा के दौरान वोडाफोन आइडिया स्टॉक को MSCI इंडेक्स में शामिल हो सकता है। वोडाफोन आइडिया हाल ही में फोकस में रहा है. ब्रोकरेज को MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल होने की उम्मीद है और ऐसा होने पर 212 मिलियन डॉलर की खरीदारी हो सकती है।

New Delhi ,UPDATED: May 24, 2024 11:51 IST
वोडाफोन आइडिया के शेयर में एक बार फिर से तेजी आई है
वोडाफोन आइडिया के शेयर में एक बार फिर से तेजी आई है

vodafone idea के शेयर के निवेशकों का क्या टाइम आ गया है? हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिटेल निवेशकों के इस पसंदीदा स्टॉक को लेकर एक खास रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के दम पर स्टॉक रॉकेट बन गए हैं। आप देखिए एक दिन में ही स्टॉक 7% से ज्यादा उछल गया। हालांकि कभी भी स्टॉक को जज एक या दो दिन की तेजी के साथ नहीं करते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स हमेशा से फंडामेंटल की बात करते हैं। तो चलिए फंडामेंटल की बात करते हुए समझते हैं कि ये रिपोर्ट कहती क्या है?

वोडाफोन आइडिया के शेयर में एक बार फिर से तेजी

वोडाफोन आइडिया के शेयर में एक बार फिर से तेजी आई है। इस बार तेजी की वजह है दुनिया की बड़ी ब्रोकरेज फर्म UBS ने शेयर पर खरीदारी की सलाह दी है और रेटिंग बढ़ा दी है। पहले ब्रोकरेज फर्म ने रेटिंग न्यूटल की थी, लेकिन अब रेटिंग बढ़ाकर 'Buy' कर दी है। मतलब साफ है कि खरीदारी की राय आई है। इसके बाद शेयर रॉकेट बन गया है। शेयर 15 रुपये के पार पहुंच गया।

Also Read: Bumper Results: गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के शेयरों में 20% की तेजी

वोडाफोन आइडिया के शेयर का नया टारगेट

लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर टारगेट कितना दिया गया है। तो वोडाफोन आइडिया के शेयर का नया टारगेट 18 रुपये प्रति शेयर है। यूबीएस का कहना है कि शेयर अगले 12 महीने में 18 रुपये के स्तर को छू सकता है। इसका मतलब साफ है कि मौजूदा स्तर से शेयर 30 प्रतिशत की ग्रोथ दिखा सकता है। उनका कहना है कि अगर सरकार की तफ से बकाया में कुछ राहत मिलती है तो स्टॉक में 70% से 80% तक उछाल देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि इस स्टॉक का  52-wk high 18.40 है। UBS का कहना है कि कंपनी को भले ही सरकार को पैसे चुकाने है। इन सब के बावजूद शेयर में मौजूदा स्तर से तेजी की उम्मीद है।

UBS की रिपोर्ट

ब्रोकरेज हाउस UBS की रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी के FPO के बंद होने के बाद अब अगले 12-24 महीनों में टेलीकॉम टैरिफ 15% से 20% के बीच बढ़ सकते है। लिहाजा कंपनी को इससे फायदा होगा। यूबीएस का मानना है कि फाइनेंशियर ईयर 2025-26 की पहली तिमाही में टैरिफ में 10% बढ़ सकते है। यूबीएस की रिपोर्ट ये भी कहती है कि वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट के जरिए Adjusted Gross Revenue (AGR)  में कटौती या सरकार की ओर से बकाया पर कुछ राहत मिल सकती है. अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वोडाफोन आइडिया के लिए काफी बड़ी राहत हो सकती है। वहीं, शेयर वैल्यूएशन के लिहाज से मौजूदा स्तर पर काफी सस्ता भी है।

नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की रिपोर्ट

हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च ने अपनी अगस्त में रिपोर्ट जारी की थी। जिसमें कहा गया था कि अपनी आगामी समीक्षा के दौरान वोडाफोन आइडिया स्टॉक को MSCI इंडेक्स में शामिल हो सकता है। वोडाफोन आइडिया हाल ही में फोकस में रहा है. ब्रोकरेज को MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल होने की उम्मीद है और ऐसा होने पर 212 मिलियन डॉलर की खरीदारी हो सकती है।

Kotak Institutional Equities की रिपोर्ट

इससे पहले ब्रोकरेज फर्म Kotak Institutional Equities की रिपोर्ट आई थी जिसने स्टॉक के टारगेट 23 रुपए तक दिए थे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
