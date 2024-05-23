Bumper Results: गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के शेयरों में 20% की तेजी

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd के शेयरों में गुरुवार को कारोबारी सत्र के दौरान लगभग 20% की वृद्धि हुई। मार्च 2024 तिमाही में GRSE का नेट प्रॉफिट दोगुना से अधिक होकर 111.60 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में शुद्ध लाभ 55.30 करोड़ रुपये था। QoQ आधार पर, दिसंबर 2023 तिमाही में दर्ज 88.25 करोड़ रुपये से बॉटमलाइन में 26.45% की वृद्धि हुई।

रक्षा कंपनी का रेवेन्यु

वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में रक्षा कंपनी का रेवेन्यु साल-दर-साल (YoY) आधार पर 68.8% बढ़कर 1,015.72 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का राजस्व 601.66 करोड़ रुपये था। तिमाही के लिए एबिटा साल-दर-साल 84% बढ़कर 166 करोड़ रुपये हो गया। नतीजों के बाद, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के शेयर गुरुवार को 19.65% बढ़कर 1,424.80 रुपये पर पहुंच गए, जो 52-सप्ताह का नया उच्चतम स्तर है, जिससे कुल बाजार पूंजीकरण 16,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। पिछले कारोबारी सत्र में बुधवार को शेयर 1,190.95 रुपये पर बंद हुआ था।

GRSE के शेयर

GRSE के शेयरों में एक साल पहले 52 सप्ताह के निचले स्तर 448.05 रुपये से करीब 220 फीसदी की उछाल आई है। पिछले एक महीने में शेयर में 50 फीसदी से ज्यादा की उछाल आई है, जबकि पिछले पांच साल की अवधि में इसमें करीब 1,100 फीसदी की तेजी आई है। कंपनी अक्टूबर 2018 में लिस्ट हुई थी।

राजस्व प्राप्ति

गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कमोडोर हरि पी.आर. (सेवानिवृत्त) ने कहा, "हमें मजबूत आंकड़े पेश करते हुए खुशी हो रही है, क्योंकि परिचालन से हमारा राजस्व और कर पश्चात लाभ दोनों ही नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। मजबूत ऑर्डर बुक और हमारी चल रही परियोजनाएं अधिकतम राजस्व प्राप्ति चरण में हैं, तथा और भी ऑर्डर आने वाले हैं।"