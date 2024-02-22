scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारVodafone Idea Share: शेयरों में 2 दिन की गिरावट रुकी, आज 7% उछले

Vodafone Idea Share: शेयरों में 2 दिन की गिरावट रुकी, आज 7% उछले

डीआरएस फिनवेस्ट के संस्थापक रवि सिंह ने कहा, "दैनिक चार्ट पर स्टॉक मजबूत दिख रहा है। निकट अवधि में इसमें 17.50 रुपये का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। समर्थन 15 रुपये पर होगा।"

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
UPDATED: Feb 22, 2024 19:13 IST
वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयरों में आज तेजी देखने को मिली
वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयरों में आज तेजी देखने को मिली

Vodafone Idea Limited के शेयरों में आज तेजी देखने को मिली। Aditya Birla Group के चेयरमैन ने कहा कि उनका समूह वोडाफोन और उसके निवेशकों के प्रति प्रतिबद्ध है। मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद स्टॉक 7.05% चढ़कर 16.40 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ये स्टॉक अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर की तुलना में 187.72% बढ़ गया है। 5.70 रुपये का मूल्य, जो पिछले साल 31 मार्च को पहुंचा था। आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा, "कंपनी वोडाफोन और उसके निवेशकों के प्रति प्रतिबद्ध है।" हाल ही में एक कॉन कॉल में, वोडा आइडिया के सीईओ अक्षय मूंदड़ा ने कहा था कि निवेशकों के साथ फंडिंग पर चर्चा जारी है। उन्होंने कहा, ''इन चर्चाओं की प्रकृति को देखते हुए, हम इस विषय पर किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे।''

advertisement

Also Read: Grasim Industries Share: शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे, आदित्य बिड़ला ग्रुप की पेंट कारोबार में धमाकेदार एंट्री

स्टॉक

"स्टॉक ने कुल मिलाकर 14.70 रुपये पर निकट अवधि के समर्थन के साथ सकारात्मक पूर्वाग्रह बरकरार रखा है। 16.70 रुपये क्षेत्र के पास प्रतिरोध बाधा दिखाई देने के साथ, इसे ब्रेकआउट की पुष्टि करने और उसके बाद 17.40 और 18.30 रुपये के लक्ष्य खोलने के लिए एक निर्णायक उल्लंघन की आवश्यकता होगी।" क्रमशः, “प्रभुदास लीलाधर के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक शिजू कूथुपालक्कल ने कहा। जिगर एस पटेल ने कहा, "समर्थन 15 रुपये पर होगा और प्रतिरोध 16.60 रुपये पर होगा। 16.60 रुपये के स्तर से ऊपर का निर्णायक समापन 18 रुपये तक की तेजी ला सकता है। एक महीने के लिए अपेक्षित ट्रेडिंग रेंज 14 रुपये से 19 रुपये के बीच होगी।" आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स में वरिष्ठ प्रबंधक - तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक। डीआरएस फिनवेस्ट के संस्थापक रवि सिंह ने कहा, "दैनिक चार्ट पर स्टॉक मजबूत दिख रहा है। निकट अवधि में इसमें 17.50 रुपये का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। समर्थन 15 रुपये पर होगा।" दिसंबर 2023 तक कंपनी में प्रमोटरों की 50.36 फीसदी हिस्सेदारी थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Feb 22, 2024