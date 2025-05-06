बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद हमें एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड मिलता है। इस कार्ड की मदद से कस्टमर आसानी से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना या फिर मिनि स्टेटमेंट की भी जानकारी पा सकते हैं।

एटीएम कार्ड पर इन सुविधा के अलावा कई और सुविधा भी मिलते हैं। इसकी जानकारी कई यूजर्स को नहीं होती है। क्या आप जानते हैं कि आपको एटीएम कार्ड के साथ लाखों का फ्री इंश्योरेंस (ATM Free Insurance) मिलता है। इस इंश्योरेंस की खासियत है कि इसमें हमें बाकी इंश्योरेंस की तरह प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होता है।

advertisement

कैसे काम करता है एटीएम इंश्योरेंस (How ATM Free Insurance works?)

बैंक एटीएम कार्ड जारी करने के साथ कार्डधारक को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (Accidental Insurance) देता है। इस इंश्योरेंस में अधिकतम ₹10 लाख तक का कवरेज मिलता है। अगर कार्डहोल्डर की किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो उसे फैमिली मेंबर इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार कार्डहोल्डर को असमय मौत के लिए इंश्योरेंस मिलता है।

एटीएम फ्री इंश्योरेंस के नियम (ATM Free Insurance Rule)

कार्ड जारी होने के 45 दिनों के बाद कार्ड होल्डर को इंश्योरेंस का कवरेज मिल जाता है। इस इंश्योरेंस में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के साथ लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) भी शामिल है।

इंश्योरेंस की कवरेज कार्ड की कैटेगिरी पर तय होती है। अगर किसी के पास Premium कार्ड है तो उसे 10 लाख रुपये तक का कवरेज मिलेगा। वहीं, Gold कार्डहोल्डर को 5 लाख रुपये तक का कवरेज मिलेगा। हालांकि, सभी बैंक अपने कार्ड पर अलग-अलग कवरेज राशि देती है।

इस इंश्योरेंस का लाभ पाने के लिए कार्डहोल्डर को फिक्स्ड टेन्योर के भीतर ट्रांजैक्शन करना जरूरी है। यह टेन्योर सभी बैंक का अलग होता है। कई बैंक के अनुसार अगर कस्टमर 30 दिन के भीतर एटीएम कार्ड का इस्तेमाल नहीं करता है तो उसे इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलेगा।

कैसे करें क्लेम? (How to claim for ATM Free Insurance?)

अगर कार्डहोल्डर कि एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो नॉमिनी बैंक जाकर इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। बैंक में नॉमिनी को क्लेम फॉर्म देना होगा। फॉर्म के साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। बैंक से क्लेम अप्रूव होने के बाद नॉमिनी को इंश्योरेंस की राशि मिल जाएगी।