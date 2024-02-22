Grasim Industries Share: शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे, आदित्य बिड़ला ग्रुप की पेंट कारोबार में धमाकेदार एंट्री

scorecardresearch
ग्रासिम इंडस्ट्रीज वीएसएफ में एक अग्रणी वैश्विक खिलाड़ी है और भारत में क्लोर-अल्कली, उन्नत सामग्री, लिनन यार्न और फैब्रिक का एक प्रमुख उत्पादक है। इसने 2021 की शुरुआत में पेंट निर्माण व्यवसाय में भी प्रवेश किया।

BT बाज़ार डेस्क
Feb 22, 2024
अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज Jefferies द्वारा 2,300 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ स्टॉक को खरीदने की सलाह दिए जाने के बाद Grasim Industries Limited के शेयर आज अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए। नया टारगेट 2192.40 रुपये के पिछले बंद स्तर से 4.90% अधिक है। आज बीएसई पर ये शेयर इंट्राडे में 2.39% उछलकर 2244.95 रुपये की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। जेफ़रीज़ ने कहा कि आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी अपने उत्पादों के नए लॉन्च और फरवरी के अंत में अपना पहला पेंट प्लांट खोलने के फैसले के कारण नई उड़ान भरने के लिए तैयार है।

ग्रासिम ने Q4FY24 के दौरान दो और अगले 12-15 महीनों में तीन और प्लांट खोलने की भी योजना बनाई है

जेफ़रीज़ ने कहा, 10,000 करोड़ रुपये के अपने कैपेक्स का लगभग 60% पेंट्स व्यवसाय में निवेश के साथ, ग्रासिम आक्रामक रूप से इस प्रतिस्पर्धी बाजार में खुद को स्थापित कर रहा है।

आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष

आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला ने गुरुवार को अपने नए सजावटी पेंट ब्रांड, 'बिड़ला ओपस' के तहत उत्पादों और सेवाओं के लॉन्च की घोषणा की, जिसका लक्ष्य संचालन के 3 वर्षों के भीतर 10,000 करोड़ रुपये का सकल राजस्व प्राप्त करना है। यह तेजी से बढ़ते 80,000 करोड़ रुपये के भारतीय  पेंट बाजार में आदित्य बिड़ला समूह के प्रवेश का प्रतीक है। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा गया है कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज बिड़ला ओपस का कारोबार स्थापित कर रही है। बाद में, स्टॉक आज बीएसई पर 0.32% बढ़कर 2,199.45 रुपये पर बंद हुआ। ग्रासिम के कुल 0.79 लाख शेयरों में 17.36 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपये हो गया। एक साल में शेयर में 40% की बढ़ोतरी हुई है और इस साल की शुरुआत से इसमें 3.86% की बढ़ोतरी हुई है। 16 मार्च, 2023 को शेयर गिरकर 52-सप्ताह के निचले स्तर 1,521.89 रुपये पर आ गया। स्टॉक का बीटा 0.4 है, जो एक साल में बहुत कम अस्थिरता का संकेत देता है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज वीएसएफ में एक अग्रणी वैश्विक खिलाड़ी है और भारत में क्लोर-अल्कली, उन्नत सामग्री, लिनन यार्न और फैब्रिक का एक प्रमुख उत्पादक है। इसने 2021 की शुरुआत में पेंट निर्माण व्यवसाय में भी प्रवेश किया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Feb 22, 2024