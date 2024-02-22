SpiceJet ने अतिरिक्त 316 करोड़ रुपये जुटाए, स्टॉक 8% उछला

Spicejet ने गुरुवार को कहा कि उसने अतिरिक्त 316 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जिससे उसका कुल निवेश बढ़कर 1,060 करोड़ रुपये हो गया है। 21 फरवरी, 2024 को बुलाई गई स्पाइसजेट के निदेशक मंडल की अधिमान्य आवंटन समिति ने दो निवेशकों को तरजीही आधार पर 4.01 करोड़ इक्विटी शेयरों के आवंटन को मंजूरी दी। जिसमें एरीज़ अपॉर्चुनिटीज़ फंड लिमिटेड भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, समिति ने 2.31 करोड़ वारंट के आवंटन को मंजूरी दे दी, जिसमें एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड लिमिटेड सहित चार निवेशकों को आवेदन करने और समतुल्य संख्या में इक्विटी शेयर आवंटित करने का विकल्प दिया गया।

advertisement

Also Read: भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर: WEF अध्यक्ष

स्पाइसजेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

स्पाइसजेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक AjaySingh ने कहा, "कंपनी ने कुल 1,060 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया है। यह महत्वपूर्ण पूंजी निवेश स्पाइसजेट की विकास संभावनाओं में निवेशकों के विश्वास की पुष्टि करता है और भविष्य के लिए हमारी वित्तीय स्थिति को मजबूत करता है। इस अतिरिक्त फंडिंग के साथ, हम अपनी विस्तार योजनाओं को आगे बढ़ाने और अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं।" उन्होंने कहा, निवेशकों से हमें जो जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, वह अविश्वसनीय रूप से उत्साहवर्धक है। स्टॉक आज अपने पिछले बंद भाव 65.58 रुपये के मुकाबले 7.66% बढ़कर 70.60 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।