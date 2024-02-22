scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsअर्थव्यवस्थाभारत 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर: WEF अध्यक्ष

भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर: WEF अध्यक्ष

भारत की अब तक की प्रमुख प्राथमिकता आर्थिक विकास को सुरक्षित करना, गरीबी उन्मूलन करना और यह सुनिश्चित करना है कि जब समृद्धि की बात हो तो भारत फल-फूल रहा हो।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi ,UPDATED: Feb 22, 2024 14:30 IST
भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर
भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर

विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष Borge Brende ने गुरुवार को कहा कि भारत आने वाले वर्षों में 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने और जल्द ही तीसरा सबसे बड़ा स्थान हासिल करने की राह पर है। उन्होंने देश को आशावादी देश बताया। उन्होंने कहा कि बहुत खंडित और ध्रुवीकृत दुनिया में भारत जैसा कहीं और नहीं देखा गया है। पीटीआई के साथ एक विशेष वीडियो साक्षात्कार में, ब्रेंडे ने यह भी कहा कि विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) को समय आने पर भारत सरकार के सहयोग से डब्ल्यूईएफ इंडिया 
शिखर सम्मेलन के साथ देश में वापस आने की उम्मीद है।

advertisement

Also Read: आज से GPT Healthcare के IPO में निवेश का मौका, 26 फरवरी तक बोली लगा सकेंगे

अर्थव्यवस्था

ब्रेंडे ने कहा, "दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती है। हमने इस साल दावोस में देखा कि भारत में भारी दिलचस्पी है और मुझे लगता है कि यह जारी रहेगा।" ब्रेंडे ने कहा कि भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का "दावोस में हमेशा बहुत-बहुत स्वागत है"। उन्होंने कहा कि जब आप भारत आते हैं, तो आप कुछ आशावाद महसूस करते हैं जो पूरी दुनिया में नहीं है। हम एक भू-राजनीतिक मंदी, एक बहुत ही खंडित और ध्रुवीकृत दुनिया का सामना कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम सहयोग कर सकते हैं। भू-राजनीतिक संघर्षों से निपटने में भारत की भूमिका पर ब्रेंडे ने कहा, "हम आने वाले वर्षों में वैश्विक राजनयिक परिदृश्य पर एक बड़ा और बड़ा भारतीय पदचिह्न देखेंगे।" भारत की अब तक की प्रमुख प्राथमिकता आर्थिक विकास को सुरक्षित करना, गरीबी उन्मूलन करना और यह सुनिश्चित करना है कि जब समृद्धि की बात हो तो भारत फल-फूल रहा हो।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Feb 22, 2024