आज से GPT Healthcare के IPO में निवेश का मौका, 26 फरवरी तक बोली लगा सकेंगे

लग्जरी होटल बनाने वाली जुनिपर होटल्स का IPO 21 फरवरी से रिटेल निवेशकों के लिए ओपन हो चुका है। इसमें 23 फरवरी तक पैसा लगाने का मौका मिलेगा। IPO के लिए 342-360 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Feb 22, 2024 11:25 IST
GPT Healthcare Limited का IPO आज यानी 22 फरवरी से रिटेल निवेशकों के लिए ओपन हो रहा है

GPT Healthcare Limited का IPO आज यानी 22 फरवरी से रिटेल निवेशकों के लिए ओपन हो रहा है। रिटेल निवेशक इस IPO के लिए 22 फरवरी से 26 फरवरी तक बोली लगा सकेंगे। 29 फरवरी को कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लिस्ट होंगे। GPT हेल्थकेयर इस IPO के जरिए 525.14 करोड़ जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी ₹40 करोड़ के 2,150,537 फ्रेश शेयर इश्यू करेगी। जबकि, कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल के जरिए ₹485.14 करोड़ के 26,082,786 शेयर बेचेंगे।

Also Read: NBCC Share: एक साल में 330% ऊपर, क्या इस PSU स्टॉक में और तेजी आ सकती है?

IPO का प्राइस बैंड

GPT हेल्थकेयर लिमिटेड ने अपने IPO के लिए प्राइस बैंड 177-186 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। रिटेल निवेशकों मिनिमम एक लॉट यानी 80 शेयरों के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड 186 रुपए के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं, तो इसके लिए ₹14,880 इन्वेस्ट करने होंगे।

जुनिपर होटल्स के IPO में भी निवेश का मौका

लग्जरी होटल बनाने वाली जुनिपर होटल्स का IPO 21 फरवरी से रिटेल निवेशकों के लिए ओपन हो चुका है। इसमें 23 फरवरी तक पैसा लगाने का मौका मिलेगा। IPO के लिए 342-360 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है। IPO के लिए लॉट साइज 40 शेयरों का है यानी कि IPO के अपर प्राइस बैंड के हिसाब से खुदरा निवेशकों को कम से कम 14,400 रुपए निवेश करने होंगे। कंपनी इस IPO के जरिए 1800 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
