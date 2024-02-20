NBCC Share: एक साल में 330% ऊपर, क्या इस PSU स्टॉक में और तेजी आ सकती है?

NBCC ने हाल ही में अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं और विश्लेषकों का कहना है कि इसकी ऑर्डर बुक अच्छी आय है। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में भी जाना जाता है। एनबीसीसी एक सरकार का नवरत्न उद्यम है और यह पीएमसी (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी), ईपीसी (इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) और आरई (रियल एस्टेट) सेगमेंट पर केंद्रित है।

advertisement

ऑर्डर

मंगलवार को बीएसई पर एनबीसीसी के शेयर 1.24 फीसदी बढ़कर 143.05 रुपये पर थे। एनबीसीसी (भारत) ने कहा कि उसे गोबर, गोबर खामडोंग, गंगटोक, सिक्किम में एनआईटी सिक्किम के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए एनआईटी, सिक्किम से 560 करोड़ रुपये का कार्य आदेश दिया गया है। उक्त कार्य आदेश कंपनी के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में है। इससे पहले सोमवार को एनबीसीसी ने कहा था कि उसे सामान्य कारोबार के दौरान 369 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं।

हैं जो राजस्व और मुनाफे दोनों में वृद्धि को बढ़ावा देंगे।

Also Read: Vibhor Steel Tubes की बंपर लिस्टिंग, प्रॉफिट बुक करें या फिर रुके निवेशक?

एनबीसीसी के शेयर

एनबीसीसी के शेयर 2024 में अब तक 75 फीसदी और पिछले एक साल में 330 फीसदी ऊपर हैं। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा कि एनबीसीसी के लिए ऑर्डर बुक क्रमिक रूप से सुधरकर 55,300 करोड़ रुपये हो गई है और प्रबंधन ने वित्त वर्ष 24 के लिए राजस्व में 10,500-11,000 करोड़ रुपये और 5-5.5 प्रतिशत एबिटा मार्जिन का मार्गदर्शन किया है। "रियल एस्टेट मुद्रीकरण में बेहतर ऑर्डर इनटेक/मार्जिन और ट्रैक्शन को ध्यान में रखते हुए, हम पीई मल्टीपल को 40 गुना (25 गुना पहले) तक संशोधित करते हैं। हालांकि, पिछले तीन महीनों में स्टॉक में 115 फीसदी की बढ़ोतरी से तेजी की गुंजाइश कम है। इसलिए, हमने Q3FY26E में रोलओवर करते हुए 143 रुपये (पहले 76 रुपये) के लक्ष्य मूल्य के साथ स्टॉक को 'खरीदें' से घटाकर 'होल्ड' कर दिया है,'' नुवामा ने कहा। जबकि 6 गुना पर बुक-टू-बिल मजबूत लगता है, लगभग 50 प्रतिशत ऑर्डर 'स्व-राजस्व उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं' से संबंधित हैं, जिसमें रियल एस्टेट मुद्रीकरण की गति निष्पादन का निर्धारण करेगी।

डब्ल्यूटीसी परियोजना

एनबीसीसी ने हाल ही में डब्ल्यूटीसी परियोजना में 10,000 करोड़ रुपये का मुद्रीकरण किया है और वित्त वर्ष 24 के अंत तक इस परियोजना को पूरी तरह से बेचने की उम्मीद है। आम्रपाली प्रोजेक्ट में कंपनी ने 3,500 करोड़ रुपये की इन्वेंट्री बेची है. अपनी खुद की रियल एस्टेट बिक्री के संदर्भ में, एनबीसीसी ने 120 करोड़ रुपये की बिक्री की और Q4FY24 में 50 करोड़ रुपये बेचने की योजना बनाई है।