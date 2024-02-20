scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारVibhor Steel Tubes की बंपर लिस्टिंग, प्रॉफिट बुक करें या फिर रुके निवेशक?

Vibhor Steel Tubes की बंपर लिस्टिंग, प्रॉफिट बुक करें या फिर रुके निवेशक?

इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो ये 2003 में स्थापित हुई थी। विभोर स्टील ट्यूब्स, भारत के विभिन्न इंजीनियरिंग क्षेत्रों में स्टील पाइप्स और ट्यूब्स का उत्पादन और निर्यात करता है। इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट , तेल और गैस के लिए ERW पाइप शामिल हैं, साथ ही कृषि और बुनियादी ढांचे के लिए हॉट-डिप्ड गाल्वनाइज्ड पाइप भी शामिल हैं।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
New Delhi ,UPDATED: Feb 20, 2024 11:39 IST
Vibhor Steel Tubes की बंपर लिस्टिंग
Vibhor Steel Tubes की बंपर लिस्टिंग

IPO को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद Vibhor Steel के शेयरों ने बाजार में शुरुआत भी शानदार की। विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के शेयर आज बीएसई और एनएसई पर 180% से भी ज्यादा के बंपर प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए। विभोर स्टील ट्यूब्स के शेयरों की लिस्टिंग bse पर 421 रुपये के भाव पर हुई। ये इश्यू प्राइस की तुलना में 178 फीसदी ज्यादा है।वहीं एनएसई पर इस शेयर ने 425 रुपये के स्तर पर शुरुआत की, जो आईपीओ के अपर प्राइस बैंड से 181.5 फीसदी ज्यादा है। यहां पर बहुत सारे निवेशक ये भी जानना चाहते हैं कि इस पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर इस स्टॉक में और तेजी रहेगी?

advertisement

लिस्टिंग के पहले

लिस्टिंग के पहले से ही विभोर स्टील को लेकर गजब माहौल बना हुआ था। पिछले सप्ताह आए आईपीओ को सभी कैटेगरी के निवेशकों ने हाथों-हाथ लिया था और उसे ओवरऑल 320 गुने से भी ज्यादा सब्सक्राइब किया गया था। वहीं आईपीओ की क्लोजिंग के बाद विभोर स्टील का जीएमपी भी सातवें आसमान पर था। ग्रे मार्केट में यह शेयर लिस्टिंग से पहले 140 रुपये यानी 93 फीसदी के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा था।

Also Read: Jupitar Wagon Share Price: शेयर 7% उछले, क्या है अगला टारगेट?

हर लॉट पर कितनी कमाई हुई है, तो ये भी जान लेते हैं

इस तरह आईपीओ के एक लॉट की कीमत 14,949 रुपये हो जाती है। यानी इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए एक खुदरा निवेशक को कम से कम 14,949 रुपये की जरूरत पड़ी। आईपीओ के बाद 16 फरवरी को शेयर अलॉट किए गए, जिन्हें सफल निवेशकों के डीमैट अकाउंट में 19 फरवरी को क्रेडिट किया गया। आज लिस्टिंग के बाद विभोर स्टील के एक शेयर की कीमत बीएसई पर 421 रुपये है। यानी एक लॉट की कीमत अब बढ़कर 41,679 रुपये हो गई है। इस तरह विभोर स्टील ट्यूब्स के आईपीओ के सफल निवेशकों को पहले दिन ही हर लॉट पर 26,730 रुपये की कमाई हो गई है।

अब करना क्या है ?

बिजनेस टुडे बाजार ने मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से बात की। उनका कहना है कि निवेशकों को फिलहाल के लिए 50 प्रतिशत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो ये 2003 में स्थापित हुई थी। विभोर स्टील ट्यूब्स,  भारत के विभिन्न इंजीनियरिंग क्षेत्रों में स्टील पाइप्स और ट्यूब्स का उत्पादन और निर्यात करता है। इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट , तेल और गैस के लिए ERW पाइप शामिल हैं, साथ ही कृषि और बुनियादी ढांचे के लिए हॉट-डिप्ड गाल्वनाइज्ड पाइप भी शामिल हैं। वे हॉलो सेक्शन पाइप, प्राइमर पेंटेड पाइप और रेलवे, राजमार्ग और सड़क के लिए क्रैश बैरियर भी बनाते हैं। महाराष्ट्र और तेलंगाना में विनिर्माण सुविधाओं और हरियाणा में गोदाम के साथ, कंपनी 636 लोगों को रोजगार देती है. उनके उत्पाद एयरोस्पेस, शिपबिल्डिंग, निर्माण, पावर प्लांट, तेल और गैस निष्कर्षण और रिफाइनरी जैसे उद्योगों को पूरा करते हैं। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Feb 20, 2024