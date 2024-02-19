Jupitar Wagon Share Price: शेयर 7% उछले, क्या है अगला टारगेट?
तकनीकी चार्ट पर, काउंटर को पिछली बार 5-दिवसीय, 10-, 20-, 30-, 50-, 100-, 150-दिवसीय और 200-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) से ऊपर कारोबार करते देखा गया था।
निजी रेल कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 (FY24) के लिए पूरी तरह से भुगतान किए गए प्रत्येक 10 रुपये के इक्विटी शेयर पर 30 पैसे का अंतरिम लाभांश घोषित करने के बाद सोमवार के कारोबार में Jupiter Wagons Limited के शेयरों में तेजी से बढ़ोतरी हुई, स्टॉक 368.65 रुपये के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 7.42% बढ़कर 396 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। कंपनी ने कहा कि लाभांश भुगतान 19 मार्च, 2024 को या उससे पहले किया जाएगा। और, 20 फरवरी को रिकॉर्ड तिथि के रूप में तय किया गया है। तीसरी तिमाही (Q3 FY24) के दौरान, कर पश्चात लाभ 83.40 करोड़ रुपये रहा, जो साल-दर-साल (YoY) आधार पर 79.8 प्रतिशत अधिक है।
Also Read: IRCON Share Price: आज 6% भागा ये स्टॉक? क्या है वजह?
FY24 की तीसरी तिमाही
FY24 की तीसरी तिमाही में, कुल आय 900.81 करोड़ रुपये थी, जो सालाना आधार पर 39.4 प्रतिशत अधिक थी, तिमाही के लिए EBITDA 124.80 करोड़ रुपये थी, जो सालाना आधार पर 54.7%अधिक थी। EBITDA मार्जिन Q3 FY23 में 12.5 से 140 आधार अंक (बीपीएस) सुधरकर Q3 FY24 में 13.9 हो गया है। तकनीकी चार्ट पर, काउंटर को पिछली बार 5-दिवसीय, 10-, 20-, 30-, 50-, 100-, 150-दिवसीय और 200-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) से ऊपर कारोबार करते देखा गया था।