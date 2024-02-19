scorecardresearch
IRCON Share Price: आज 6% भागा ये स्टॉक? क्या है वजह?

इरकॉन इंटरनेशनल परिवहन बुनियादी ढांचे में विशेषज्ञता वाली एक इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है। पीएसयू की स्थापना 1976 में हुई थी। केंद्र ने राज्य के स्वामित्व वाली फर्म को 'नवरत्न' का दर्जा दिया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Feb 19, 2024 17:48 IST
सोमवार के कारोबार में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर 6.29 प्रतिशत बढ़कर 239.95 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए
सोमवार के कारोबार में IRCON International Limited के शेयर 6.29% बढ़कर 239.95 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। बाद में दिन में स्टॉक ने अपनी कुछ बढ़त खो दी और आखिरी बार इसे 2.46% बढ़कर 231.30 रुपये पर कारोबार करते देखा गया। इस कीमत पर मल्टीबैगर स्टॉक एक साल में 334.46 फीसदी चढ़ा है। उल्लिखित वृद्धि के बावजूद, यह अपने एक साल के उच्च मूल्य 280.90 रुपये से 17.66% फिसल गया है, जो इस साल 23 जनवरी को छुआ गया स्तर था। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 (Q3 FY24) की तीसरी तिमाही में रेल पीएसयू का कर पश्चात लाभ 28.8% बढ़कर 244.7 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 190 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही में कुल आय 3,011.9 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 2,421.9 करोड़ रुपये थी, जो साल-दर-साल (YoY) आधार पर 24.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। तिमाही के दौरान परिचालन से राजस्व 22.9% बढ़कर 2,884.2 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 23 की तीसरी तिमाही में 2,346.5 करोड़ रुपये था।

कंपनी की ऑर्डर

दिसंबर 2023 तक कंपनी की ऑर्डर बुक 29,436.1 करोड़ रुपये थी। जिसमें से रेलवे का योगदान 21,282 करोड़ रुपये, राजमार्गों का योगदान 6,102.2 करोड़ रुपये और 2,051.9 करोड़ रुपये अन्य श्रेणी का था। तकनीकी चार्ट पर, काउंटर पर समर्थन 222-220 रुपये के स्तर के आसपास देखा जा सकता है। तत्काल प्रतिरोध 245-250 रुपये क्षेत्र पर होगा। और, केवल उक्त प्रतिरोध स्तर के ऊपर एक निर्णायक उल्लंघन ही अधिक तेजी ला सकता है। इरकॉन इंटरनेशनल परिवहन बुनियादी ढांचे में विशेषज्ञता वाली एक इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है। पीएसयू की स्थापना 1976 में हुई थी। केंद्र ने राज्य के स्वामित्व वाली फर्म को 'नवरत्न' का दर्जा दिया है।

(अस्वीकरण: बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। पाठकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।)

