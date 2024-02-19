Tata Motors Stock Price : 5 सालों में 470% से अधिक का रिटर्न, क्या टाटा मोटर्स अभी भी 'खरीद' रहे हैं?

Tata Group की कंपनी ने भी दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए शानदार आंकड़े पेश किए हैं। इसने दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 137% की वृद्धि के साथ 7,025 करोड़ रुपये (शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार) की सूचना दी। एक साल पहले की तिमाही में यह 2,958 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में टाटा मोटर्स का कुल राजस्व 25% बढ़कर 1,10,577 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 88,488 करोड़ रुपये था। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के अनुसार, टाटा समूह की दो कंपनियों टाटा स्टील लिमिटेड और टाटा मोटर्स लिमिटेड सहित पांच निफ्टी घटकों ने तीसरी तिमाही की आय में वृद्धि में 56 प्रतिशत का योगदान दिया।

क्या टाटा मोटर्स अभी भी खरीदने लायक है?

फरवरी 2014 में 280 रुपये के आसपास रहने से, मल्टीबैगर स्टॉक अब लगभग 930 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। तो, एक निवेशक के रूप में, आप सोच रहे होंगे कि टाटा समूह के इस स्टॉक के लिए आगे क्या है। नोमुरा इंडिया का अनुमान है कि टाटा मोटर्स तीसरी तिमाही में 29,200 करोड़ रुपये (79 रुपये प्रति शेयर) के शुद्ध कर्ज से वित्त वर्ष 2025 में 10 रुपये प्रति शेयर और वित्त वर्ष 26 में 74 रुपये प्रति शेयर की शुद्ध नकदी पर पहुंच जाएगी। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि विकास का अगला चरण जेएलआर द्वारा संचालित होगा। टाटा मोटर्स को एक स्वस्थ सुधार देखना चाहिए क्योंकि जेएलआर के लिए आपूर्ति पक्ष के मुद्दे कम हो गए हैं और भारतीय कारोबार के लिए कमोडिटी हेडविंड स्थिर हो गए हैं। घरेलू ब्रोकरेज ने 1,000 रुपये के लक्ष्य का सुझाव देते हुए कहा, "हालांकि भारत के सीवी और पीवी व्यवसायों में वित्त वर्ष 2025 में वृद्धि में कुछ नरमी देखने को मिलेगी, लेकिन ध्यान मार्जिन विस्तार के नेतृत्व वाली आय वृद्धि पर केंद्रित है, जो कायम रहने की संभावना है।" जेएम फाइनेंशियल ने स्टॉक पर 1,000 रुपये का लक्ष्य मूल्य सुझाया है और उनका मानना है कि मजबूत मुक्त नकदी प्रवाह (एफसीएफ) पीढ़ी से जेएलआर में विद्युतीकरण की दिशा में निवेश का समर्थन करने की उम्मीद है और कंपनी वित्त वर्ष 24 के अंत तक शुद्ध ऋण को £ 1 बिलियन तक कम करने की राह पर है। और FY25 तक शुद्ध नकदी चालू करें। इसमें कहा गया है कि टाटा मोटर का ईवी पोर्टफोलियो घरेलू ईवी क्षेत्र में अग्रणी है। निकट भविष्य में सीवी की मांग कम रहने की उम्मीद है। हालाँकि, घरेलू सीवी और पीवी दोनों खंडों के लिए मार्जिन में सुधार समग्र लाभप्रदता के लिए अच्छा संकेत है। प्रभुदास लीलाधर ने टाटा समूह की कंपनी के शेयर का लक्ष्य मूल्य 1,010 रुपये बनाए रखा है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि टाटा मोटर्स को वॉल्यूम में बढ़ोतरी, अच्छी ऑर्डर बुक और उच्च एएसपी मॉडल के समृद्ध मिश्रण से फायदा हुआ। कम सीवी छूट से भी तीसरी तिमाही में मार्जिन को मदद मिली।

(अस्वीकरण: बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। पाठकों को निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।)