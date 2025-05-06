scorecardresearch
शानदार तिमाही नतीजे आए तो कंपनी ने दिया डबल गिफ्ट, Brokerage भी हो गए बुलिश

Stock in Focus: शेयर बाजार में कई कंपनियों ने तिमाही नतीजो के साथ डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट का एलान किया है। अब इस लिस्ट में आईटी कंपनी coforge शामिल है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 6, 2025 17:45 IST
coforge shares
coforge shares

Dividend Stock: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच आईटी कंपनी कोफोर्ज  के शेयर (Coforge Shares) फोकस में आ गए है। दरअसल, कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष के चौथी तिमाही के नतीजे जारी किये। इस नतीजे के साथ ही कंपनी ने डिविडेंड (Dividend) और स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) का एलान किया है। 

कंपनी के इन दो एलान के बाद शेयर में तेजी आ सकती है। आज कंपनी के शेयर (Coforge Share Price)1.29 फीसदी गिरकर ₹7,400 प्रति शेयर पर बंद हुआ है। 

कैसी रही कंपनी की परफॉर्मेंस (Coforge Q4 Result)

Coforge ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि चौथी तिमाही में नेट प्रॉफिट ₹261 करोड़ रहा, जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 224 करोड़ रुपये था। 

कंपनी के टोटल इनकम भी 47 फीसदी बढ़कर 3,410 करोड़ रुपये रही। कंपनी के राजस्व में तिमाही आधार पर 4.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। 

कितना मिलेगा डिविडेंड (Coforge Dividend)

तिमाही नतीजे के साथ कंपनी ने डिविडेंड का एलान किया है। कंपनी निवेशकों को ₹19 का डिविडेंड देगी। शेयरधारकों को यह डिविडेंड ₹10 के फेस वैल्यू वाले शेयर पर मिलेगा। कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट (Coforge Dividend Record Date) 12 मई 2025 निर्धारित किया है। इसका मतलब कि 12 मई को जिन शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट (Demat Account) में स्टॉक रहेगा उन्हें डिविडेंड का लाभ मिलेगा। कंपनी डिविडेंड की पेमेंट 30 दिनों के भीतर कर देगी। 

टुकड़ों में बटेंगे शेयर (Coforge Stock Split)

डिविडेंड के साथ कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का एलान किया है। कंपनी 10 रुपये फेस वैल्यू के शेयर को 2 रुपये के फेस वैल्यू में बाटेंगी। स्टॉक स्प्लिट का रिकॉर्ड डेट (Coforge Stock Split Record Date) 4 जून तय की गई है।

शेयर खरीदें या नहीं? (Coforge Sgare Price Target)

Q4 Result के बाद Coforge के शेयर  पर ब्रोकरेज फर्म ने रिपोर्ट जारी की है। ब्रोकरेज फर्म Antique ने कोफोर्ज के शेयर की रेटिंग 'BUY' रखी। वहीं स्टॉक का टारगेट प्राइस 9,650 रुपये कर दिया। 

ब्रोकरेज फर्म Nuvama ने भी स्टॉक को खरीदने की सलाह दी। फर्म ने शेयर का टारगेट प्राइस ₹9,400 से बढ़ाकर ₹9,600 कर दिया। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
May 6, 2025