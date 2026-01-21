6 महीने में 32% रिटर्न! आज सपाट स्तर पर बंद हुआ शेयर - एक्सपर्ट ने बताया सपोर्ट और लेवल

Vodafone Idea Share Price: वोडाफोन आइडिया के शेयरों में बुधवार को सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। दिन के अंत में स्टॉक लगभग सपाट रहा। एनएसई पर स्टॉक 0.89% या 0.09 रुपये चढ़कर 10.22 रुपये पर बंद हुआ वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.10% या 0.01 रुपये गिरकर 10.12 रुपये पर बंद हुआ।

इस शेयर ने निवेशकों को बीते 6 महीने में 32 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच यह बढ़त निवेशकों के भरोसे को दिखाती है, हालांकि आगे की चाल को लेकर एक्सपर्ट की राय बंटी हुई है।

एक्सपर्ट की राय

बोनांजा के टेक्निकल एनालिस्ट ड्रुमिल विथलानी ने कहा कि शेयर के लिए 9.80 - 9.60 रुपये का दायरा तत्काल सपोर्ट है, जबकि 9 रुपये के पास मजबूत लॉन्गटर्म सपोर्ट दिखता है। ऊपर की ओर 10.80-11 रुपये पर रुकावट है।

वहीं, टिप्स2ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन के मुताबिक, डेली चार्ट पर स्टॉक अब भी कमजोर है और 10 रुपये से नीचे क्लोजिंग होने पर यह 8.76 रुपये तक फिसल सकता है।

AGR मुद्दे पर बड़ी राहत

इस महीने की शुरुआत में कंपनी ने अपने लंबे समय से अटके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाये को लेकर अहम अपडेट दिया था। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि Department of Telecommunications से उसे AGR मामले में राहत मिली है।

कंपनी के अनुसार, FY2006-07 से FY2018-19 तक के AGR बकाये- जिसमें मूल राशि, ब्याज और जुर्माना शामिल है, 31 दिसंबर 2025 तक फ्रीज कर दिए जाएंगे। इसके बाद भुगतान कई फेज में किया जाएगा। वोडाफोन आइडिया मार्च 2026 से मार्च 2031 तक छह साल के लिए हर साल अधिकतम 124 करोड़ रुपये चुकाएगी।

इसके बाद मार्च 2032 से मार्च 2035 तक चार वर्षों तक 100 करोड़ रुपये सालाना भुगतान होगा। शेष AGR बकाया मार्च 2036 से मार्च 2041 के बीच समान वार्षिक किस्तों में निपटाया जाएगा। कंपनी ने यह भी बताया कि DoT एक समिति बनाएगा जो AGR बकाये का पुनर्मूल्यांकन करेगी और उसका फैसला अंतिम होगा।