Bharat Coking Coal Share Price: कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (Bharat Coking Coal Ltd) का शेयर आज 52 Week Low, 38.28 रुपये को टच किया है। कुछ ही दिन पहले यानी 19 जनवरी को शेयर की लिस्टिंग स्टॉक मार्केट में 97% के प्रीमियम पर हुई थी। स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस 23 रुपये के मुकाबले BSE पर 45.21 रुपये पर लिस्ट हुआ था।

आज दोपहर 12:14 बजे तक शेयर बीएसई पर 4.17% या 1.70 रुपये गिरकर 39.06 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 4.13% या 1.68 रुपये टूटकर 39.03 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

इस वजह से टूटा स्टॉक

कंपनी का शेयर प्रॉफिट बुकिंग के कारण टूटा है। दरअसल तगड़े लिस्टिंग के बाद निवेशकों ने अपना प्रॉफिट बुक किया है जिसके बाद आज स्टॉक में यह गिरावट आई है। बीएसई पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक सुबह 11:57 बजे तक कंपनी के 2,61,75,010 (2.61 करोड़) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

आईपीओ डिटेल्स

BCCL का IPO 9 से 13 जनवरी के बीच खुला था। कंपनी ने 21-23 रुपये के प्राइस बैंड में 600 शेयर का लॉट रखा था। यह पूरा इश्यू ऑफर फॉर सेल था, जिसके जरिए भारत सरकार ने कोयला मंत्रालय की ओर से 1,071 करोड़ रुपये जुटाए। इश्यू को कुल 146.87 गुना सब्सक्रिप्शन मिला और करीब 1.17 लाख करोड़ रुपये की बोलियां आईं।

कांतिलाल छगनलाल सिक्योरिटीज में रिसर्च और बिजनेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट महेश एम ओझा का कहना है कि वैल्यूएशन FY25 की कमाई के मुकाबले करीब 8.6 गुना है, जो कैश जेनरेट करने वाले बिजनेस के लिए ठीक लगता है। हालांकि उन्होंने कमोडिटी साइकल और सेक्टर रिस्क को ध्यान में रखने की सलाह दी।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बारे में

यह कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। 1972 में स्थापित भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) कोकिंग कोल, नॉन-कोकिंग कोल और वॉश्ड कोल के प्रोडक्शन में काम करती है।

30 सितंबर 2025 तक BCCL के पास कुल 34 चालू खदानें हैं, जिनमें 4 भूमिगत खदानें, 26 ओपनकास्ट खदानें और 4 मिश्रित खदानें शामिल हैं। कंपनी का मुख्य उत्पाद कोकिंग कोल है, जिसकी आपूर्ति स्टील और पावर सेक्टर को की जाती है।

1 अप्रैल 2024 तक BCCL के पास करीब 7,910 मिलियन टन कोकिंग कोल का अनुमानित भंडार था। वित्त वर्ष 2025 में देश के कुल घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन में BCCL की हिस्सेदारी लगभग 58.50% रही।