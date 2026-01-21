scorecardresearch
₹250 करोड़ सालाना कमाई की उम्मीद, स्मॉल कैप फार्मा कंपनी का नया ग्रोथ ट्रिगर - रडार पर स्टॉक

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 21, 2026 11:48 IST

फार्मा सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Sigachi Industries Ltd) ने आज निवेशकों को बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी ने अपने रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) पोर्टफोलियो में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

कंपनी ने सिस्टिक फाइब्रोसिस (CF) के इलाज से जुड़े एक नए एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट (API) कॉम्बिनेशन- वैनजाकैफ्टर, तेजाकैफ्टर और ड्यूटिवाकैफ्टर के सफल विकास की घोषणा की है। फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक यह उपलब्धि कंपनी की उस रणनीति को दिखाती है, जिसके तहत वह जटिल और हाई वैल्यू वाले स्पेशलिटी APIs के क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है।

सम्बंधित ख़बरें

सिस्टिक फाइब्रोसिस की ग्लोबल दवाओं का बाजार 10 अरब डॉलर से अधिक का आंका जा रहा है और ऐसे में इस सेगमेंट में कंपनी की एंट्री उसके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अच्छी है।

फाइलिंग के मुताबिक कंपनी के इंटरनल आकलन के अनुसार, सिगाची इस CF API पोर्टफोलियो के लिए फॉर्मुलेशन इनोवेटर्स के साथ रणनीतिक साझेदारी की संभावनाएं तलाश रही है। अगर ये साझेदारियां सफल रहती हैं, तो कंपनी को वित्त वर्ष 2026-27 की चौथी तिमाही से हर साल करीब ₹250 करोड़ तक का राजस्व मिलने की उम्मीद है।

कंपनी के डिप्टी ग्रुप सीईओ लिजो चाको ने कहा कि यह उपलब्धि जटिल और अलग पहचान वाले APIs में सिगाची की क्षमता को दर्शाती है और भविष्य में स्टेकहोल्डर्स के लिए टिकाऊ वैल्यू बनाएगी। खास बात यह है कि इस API कॉम्बिनेशन में एडवांस्ड केमिस्ट्री और मल्टी-स्टेप मैन्युफैक्चरिंग शामिल है, जिससे इस सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा सीमित रहती है। साथ ही, वैनजाकैफ्टर पर पेटेंट सुरक्षा 2039 तक है, जो कंपनी को लंबे समय तक स्थिर कमाई का अवसर प्रदान करती है।

Sigachi Industries Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 11:42 बजे तक बीएसई पर 2.02% या 0.49 रुपये गिरकर 23.74 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 1.65% या 0.40 रुपये टूटकर 23.78 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
