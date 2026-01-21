स्मॉल कैप रियल एस्टेट कंपनी के शेयर में हलचल, 5 लाख वारंट इक्विटी शेयरों में बदले - Details

Penny Stock: रियल एस्टेट सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी आरडीबी इन्फ्रास्ट्रक्चर (RDB Infrastructure And Power Ltd) के शेयर में आज जोरदार हलचल देखने को मिल रही है।

1,177.31 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस कंपनी ने बीते मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने सर्कुलेशन के माध्यम से पारित प्रस्ताव द्वारा 5,00,000 वारंट को इक्विटी शेयरों में बदलने को मंजूरी दी है।

इसके तहत नॉन-प्रोमोटर्स कैटेगरी की पुनम सरोगी को प्रिफेंशियल आधार पर ₹1 फेस वैल्यू वाले 5,00,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं। यह आवंटन वारंट के इश्यू प्राइस ₹40.50 प्रति वारंट के हिसाब से शेष 75% राशि ₹1,51,87,500 प्राप्त होने के बाद किया गया है।

इस वारंट कन्वर्जन और शेयर अलॉटमेंट के बाद कंपनी की जारी और चुकता शेयर पूंजी बढ़कर ₹20,43,84,000 हो गई है, जो कि ₹1 फेस वैल्यू वाले कुल 20,43,84,000 इक्विटी शेयरों में डिवाइड है।

कंपनी का शेयर बीएसई पर सुबह 11:04 बजे तक 18.39% या 13.49 रुपये गिरकर 59.86 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

हाल ही में कंपनी ने सोलर एनर्जी सेक्टर में एंट्री करने का दिया था अपडेट

कंपनी ने हाल ही में अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोलर एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी, Solar Agro-Parks Private Limited की इक्विटी शेयर कैपिटल का 70% हिस्सा सब्सक्राइब करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इस डील के तहत कंपनी ₹10 फेस वैल्यू के 7,000 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब करेगी, जिसकी कुल लागत ₹70,000 होगी। इस निवेश के बाद कंपनी की प्रस्तावित इकाई में 70% हिस्सेदारी और कंट्रोल होगा।

Solar Agro-Parks Private Limited 31 दिसंबर 2025 को इनकॉरपोरेट हुई है। फिलहाल, इस सब्सक्रिप्शन से जुड़ी राशि अभी RDB Infra द्वारा निवेश नहीं की गई है। Solar Agro-Parks Private Limited की ऑथराइज्ड कैपिटल ₹10 लाख है, जबकि पेड-अप कैपिटल ₹1 लाख है। कंपनी अभी नई है, इसलिए फिलहाल उसका टर्नओवर लागू नहीं है।

कंपनी ने बताया कि यह अधिग्रहण रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सोलर एनर्जी में कारोबार को विस्तार और विविधता देने की रणनीति का हिस्सा है, जो टेंडर बिडिंग प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है।