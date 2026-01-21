महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India) ने पिछले साल अक्टूबर में एक खास मनी-बैक स्कीम लॉन्च की थी।

यह योजना बिना ज्यादा जोखिम के नियमित बचत, बीमा सुरक्षा और गारंटीड रिटर्न देने का दावा करती है। इस स्कीम का नाम LIC Bima Lakshmi योजना (Plan 881) है।

क्या है एलआईसी बीमा लक्ष्मी योजना?

बीमा लक्ष्मी एक मनी-बैक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसे खास तौर पर महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बीमा कवर के साथ बचत का फायदा मिलता है। तय अंतराल पर सर्वाइवल बेनिफिट दिए जाते हैं और पॉलिसी पूरी होने पर एकमुश्त राशि मिलती है।

कौन ले सकता है यह पॉलिसी?

इस योजना का लाभ 18 से 50 साल की भारतीय महिलाएं ले सकती हैं। नाबालिग बेटियों के लिए भी गार्जियन के जरिए पॉलिसी ली जा सकती है। पॉलिसी की कुल अवधि 25 साल की है, जबकि प्रीमियम भुगतान अवधि 7 से 15 साल के बीच चुनी जा सकती है।

योजना की प्रमुख खूबियां

बीमा लक्ष्मी में सेविंग और लाइफ कवर की गारंटी दी जाती है। हर 2 या 4 साल पर तय रकम सर्वाइवल बेनिफिट के तौर पर मिलती है। पॉलिसी में सालाना प्रीमियम पर करीब 7 फीसदी का लाभ जुड़ता है, जिससे मैच्योरिटी पर बड़ा फंड बनता है।

इसके अलावा क्रिटिकल इलनेस जैसे हेल्थ राइडर और अतिरिक्त कवरेज जोड़ने का विकल्प भी मिलता है। तीन साल का प्रीमियम भरने के बाद पॉलिसी पर ऑटो कवर और लोन की सुविधा शुरू हो जाती है। टैक्स के लिहाज से भी यह स्कीम आकर्षक है- प्रीमियम पर धारा 80C और मैच्योरिटी अमाउंट पर धारा 10(10D) के तहत छूट मिल सकती है।

₹4,450 महीना जमा कर कैसे बनेंगे ₹16 लाख

मान लीजिए आपकी उम्र 40 साल है और आपने 3 लाख रुपये का बेसिक सम एश्योर्ड चुना है। अगर आप 15 साल तक हर साल करीब 53,400 रुपये (यानी लगभग 4,450 रुपये महीना) प्रीमियम देते हैं, तो कुल प्रीमियम भुगतान करीब 8.07 लाख रुपये होगा।

25 साल की पॉलिसी अवधि पूरी होने पर आपको लगभग 13.09 लाख रुपये मैच्योरिटी के तौर पर मिल सकते हैं। इसके अलावा हर दो साल में करीब 22,500 रुपये के सर्वाइवल बेनिफिट अलग से मिलते हैं। कुल मिलाकर लाभ करीब 15.79 लाख रुपये तक पहुंच सकता है।

किसके लिए फायदेमंद?

जो महिलाएं सुरक्षित बचत, नियमित कैश फ्लो और लंबे समय में एकमुश्त रकम चाहती हैं, उनके लिए यह योजना एक विकल्प हो सकती है।