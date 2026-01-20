scorecardresearch
EPF कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! अब यूपीआई से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा - सरकार की बड़ी तैयारी

EPFO से जुड़े सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार UPI के जरिए EPF खाते से पैसे निकालने की सुविधा शुरू करने की तैयारी में है। इस फैसले से करीब 8 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को लाभ होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नई व्यवस्था में दस्तावेजों की झंझट नहीं होगी और मेंबर्स अपने UPI ऐप के जरिए ही रकम ट्रांसफर कर सकेंगे।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 20, 2026 17:43 IST

भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों के लिए पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने को लेकर एक बड़ा और राहत भरा अपडेट सामने आया है। आजतक ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अब EPFO मेंबर्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI के जरिए सीधे अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकेंगे। यह बदलाव पीएफ निकासी की प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज बना देगा।

8 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को मिलेगा फायदा

पहले UPI से लिंक होगा PF अकाउंट

सूत्रों ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए मेंबर्स को पहले अपने पीएफ अकाउंट को UPI से लिंक करना होगा। यह UPI उसी बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए, जिसमें आधार पहले से लिंक है। इसके बाद पीएफ खाते में जमा रकम UPI के माध्यम से सीधे लिंक किए गए सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा सकेगी। वहां से डेबिट कार्ड या एटीएम के जरिए पैसा आसानी से निकाला और इस्तेमाल किया जा सकेगा।

श्रम मंत्रालय लाएगा नया ऐप

EPFO मेंबर्स के लिए इस प्रक्रिया को और सरल बनाने के मकसद से श्रम मंत्रालय एक नया मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च करने की तैयारी में है। इस ऐप में UPI के जरिए पीएफ की रकम सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करने की सुविधा होगी। इसके साथ ही EPFO की वेबसाइट के मेंबर पोर्टल पर भी UPI आधारित ट्रांसफर का विकल्प जोड़ने की योजना है।

कब से शुरू होगी सुविधा?

UPI से पीएफ निकासी की यह सुविधा अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआती चरण में शुरू की जा सकती है। जैसे ही UPI को PF अकाउंट से लिंक किया जाएगा, फंड ट्रांसफर की सर्विस एक्टिव हो जाएगी।

कितने पैसे निकाल पाएंगे?

नियमों के मुताबिक, UPI के जरिए पीएफ खाते में जमा रकम का 75 फीसदी तक बिना किसी दस्तावेज के निकाला जा सकेगा। हालांकि, प्रतिदिन और प्रतिमाह ट्रांजेक्शन लिमिट तय करने को लेकर अभी विचार किया जा रहा है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jan 20, 2026