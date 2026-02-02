scorecardresearch
भारतीय ईवी स्कूटर मार्केट में यामाहा की एंट्री! लॉन्च हुआ Yamaha EC-06, सिंगल चार्ज में मिलेगी 169 किमी की रेंज

कंपनी ने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर 'EC-06' भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसकी दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 1,67,600 रुपये रखी गई है। फिलहाल यह स्कूटर यामाहा के प्रीमियम 'ब्लू स्क्वायर' शोरूम के जरिए चुनिंदा बड़े शहरों में ही बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 2, 2026 17:40 IST
Yamaha EC-06 Electric Scooter
Photo: yamaha-motor-india.com

Yamaha EC-06: जापानी टू-व्हीलर कंपनी यामाहा (Yamaha) ने आखिरकार भारतीय इलेक्ट्रिक बाजार में कदम रख दिया है। कंपनी ने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर 'EC-06' भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसकी दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 1,67,600 रुपये रखी गई है। फिलहाल यह स्कूटर यामाहा के प्रीमियम 'ब्लू स्क्वायर' शोरूम के जरिए चुनिंदा बड़े शहरों में ही बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

एक बार चार्ज करने पर चलेगी 169 किलोमीटर

यामाहा EC-06 को खासतौर पर शहर के रोजाना इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर 169 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है।

इसमें 4kWh की फिक्स्ड बैटरी दी गई है, जिसे घर के साधारण सॉकेट से चार्ज किया जा सकता है। इसे फुल चार्ज होने में करीब 8 घंटे का समय लगता है। परफॉर्मेंस की बात करें, तो इसकी टॉप स्पीड 79 किलोमीटर प्रति घंटा है। ग्राहकों के भरोसे के लिए यामाहा इस पर 3 साल या 30,000 किलोमीटर की वारंटी भी दे रही है।

स्मार्ट फीचर्स और दमदार डिजाइन

लुक के मामले में यह स्कूटर यामाहा के पारंपरिक स्पोर्ट्स डिजाइन और मॉडर्न तकनीक का मेल है। इसमें तीन राइडिंग मोड्स- इको, स्टैंडर्ड और पावर दिए गए हैं, जिन्हें जरूरत के हिसाब से चुना जा सकता है।

साथ ही, तंग जगहों पर पार्किंग को आसान बनाने के लिए इसमें 'रिवर्स मोड' भी दिया गया है। सुरक्षा के लिए स्कूटर के दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक और कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) मिलता है। खराब रास्तों और पानी से बचाव के लिए इसकी मोटर और बैटरी को IP67 रेटिंग दी गई है, जो इसे धूल और पानी से सुरक्षित रखती है।

कनेक्टेड फीचर्स और स्टोरेज

यामाहा EC-06 में एक कलर LCD डिस्प्ले दी गई है, जो 'Yamaha Motor Connect R' ऐप के जरिए आपके स्मार्टफोन से जुड़ जाती है। इससे राइडर को स्कूटर से जुड़ी जरूरी जानकारी फोन पर ही मिल जाती है। सामान रखने के लिए सीट के नीचे 24.5 लीटर की जगह दी गई है।

यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप के चेयरमैन हाजिमे अओता का कहना है कि EC-06 का लॉन्च भारत में टिकाऊ और प्रदूषण मुक्त सफर की ओर कंपनी का एक बड़ा कदम है। यह स्कूटर उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो स्टाइल के साथ-साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखना चाहते हैं।

