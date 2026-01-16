scorecardresearch
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 16, 2026 17:53 IST
AI Generated Image

Credit Score: आज के दौर में क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय साख का आईना है। होम लोन, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड हर जगह यही स्कोर आपका रास्ता आसान या मुश्किल बनाता है। 

कई बार ऐसा होता है कि किसी यूजर्स का क्रेडिट स्कोर एक स्टैंडर्ड स्कोर से 30 प्वाइंट या 50 प्वाइंट कम है इसलिए उसे लोन नहीं मिल रहा या फिर क्रेडिट कार्ड का आवेदन रद्द हो जा रहा है।

ऐसे में अगर उसे अपना स्कोर 50 प्वाइंट बढ़ाना है तो इसमें कितना समय लगेगा और इसके लिए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आज इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। 

शुरुआत में स्कोर की स्थिति अहम

क्रेडिट स्कोर सुधार की रफ्तार इस बात पर काफी हद तक निर्भर करती है कि आपका मौजूदा स्कोर कितना है। यदि स्कोर पहले से ही औसत या अच्छा है, तो 50 प्वाइंट का सुधार कम समय में संभव हो सकता है। वहीं अगर स्कोर बहुत नीचे है और रिपोर्ट में देरी से भुगतान या बकाया दिख रहा है, तो इसमें अधिक समय लग सकता है।

आमतौर पर कितना समय लग सकता है?

सामान्य तौर पर, अनुशासित वित्तीय व्यवहार के साथ 50 प्वाइंट का सुधार 3 से 6 महीने में देखा जा सकता है। कुछ मामलों में यह समय 9 महीने तक भी खिंच सकता है। क्रेडिट स्कोर हर महीने अपडेट होता है, इसलिए सुधार धीरे-धीरे दिखाई देता है, रातोंरात नहीं।

समय पर भुगतान सबसे बड़ा फैक्टर

क्रेडिट कार्ड बिल या ईएमआई का समय पर भुगतान स्कोर सुधार का सबसे मजबूत आधार है। एक भी लेट पेमेंट सुधार की गति को धीमा कर सकता है। लगातार समय पर भुगतान करने से स्कोर पर सकारात्मक असर पड़ता है और कुछ महीनों में इसका असर साफ दिखने लगता है।

यदि आपकी क्रेडिट लिमिट का बड़ा हिस्सा हर महीने इस्तेमाल हो रहा है, तो स्कोर पर दबाव पड़ता है। लिमिट का सीमित और संतुलित उपयोग करने से स्कोर को ऊपर जाने में मदद मिलती है। यह बदलाव आमतौर पर 2–3 रिपोर्टिंग साइकिल में असर दिखाने लगता है।

पुरानी गलतियों का असर कब तक रहता है?

यदि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में पहले से कोई चूक दर्ज है, तो उसका असर तुरंत खत्म नहीं होता। हालांकि समय के साथ और अच्छे व्यवहार के जरिए उसका प्रभाव कम होता जाता है। कई बार 50 प्वाइंट के सुधार में सबसे ज्यादा समय यहीं लगता है।

