Newsशेयर बाज़ारकल बाजार बंद होने के बाद आया था कंपनी का बयान, आज शेयर ने पकड़ी रफ्तार

कल बाजार बंद होने के बाद आया था कंपनी का बयान, आज शेयर ने पकड़ी रफ्तार

VI Share Price: आज टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन-आइइिया के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कल बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने बयान जारी किया था।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 25, 2025 11:14 IST
Vi share price: Citi Research has maintained its 'Buy' call on the Voda Idea shares.
An analyst suggested considering a 'buy-on-dip' strategy for Vodafone Idea shares.

भारतीय टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea (Vi) के शेयर फोकस में हैं। आज कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिली है।

हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार कंपनी के Adjusted Gross Revenue (AGR) बकाया को लेकर बड़ी राहत दे सकती है। हालांकि, इसको लेकर कंपनी का बयान आ गया है।

आज कंपनी के शेयर ₹6.87 प्रति शेयर पर खुले। इसके बाद शेयर 3 फीसदी से ज्यादा चढ़कर ₹7.10 प्रति शेयर पर पहुंच गए। 

कंपनी ने क्या कहा?

Vodafone Idea ने एक्सचेंज फाइलिंग में लिखा कि AGR मामले में हमें सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। अगर हमें सरकार से ऐसी कोई राहत मिलती है तो हम इसकी जानकारी अवश्य देंगे। 

कंपनी का क्लेरिफिकेशन ऐसे समय आया है जब बाजार में यह चर्चा हो रही थी कि सरकार कंपनी को AGR बकाया चुकाने की समयसीमा 20 साल तक बढ़ा सकती है और बकाया पर लगने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट में बदल सकती है। इसके अलावा, खबर थी कि तब तक कंपनी को ₹1,000–1,500 करोड़ सालाना की टोकन पेमेंट की परमिशन मिल सकती है।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

मार्च 2025 तक Vodafone Idea पर करीब ₹83,400 करोड़ का AGR बकाया है। इसमें से करीब ₹18,000 करोड़ वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक चुकाना होगा। वहीं कंपनी के पास मार्च के अंत तक सिर्फ ₹9,930 करोड़ की कैश रिजर्व थी। इससे यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या कंपनी बिना किसी सरकारी मदद के इन बकायों का भुगतान कर पाएगी?

इसी साल सरकार ने कंपनी का ₹36,950 करोड़ का बकाया इक्विटी में बदलकर, Vodafone Idea में लगभग 49% हिस्सेदारी ले ली थी। इस कदम के बाद सरकार कंपनी की सबसे बड़ी शेयरहोल्डर बन चुकी है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 25, 2025