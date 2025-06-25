scorecardresearch
डिफेंस शेयरों में दिखी नई उड़ान, ये स्टॉक बने जेफरीज की पसंद; चेक कर लें नया टारगेट प्राइस

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 25, 2025 10:38 IST

भारतीय शेयर बाजार में इन दिनों डिफेंस सेक्टर (Defence Sector) के शेयर निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दे रहे हैं। इसी कड़ी में अब मशहूर ब्रोकरेज फर्म जेफरीज (Jefferies) ने टॉप डिफेंस स्टॉक्स की लिस्ट जारी रखी है। आइए, जानते हैं कि टॉप डिफेंस स्टॉक के लिस्ट में कौन-से शेयर हैं। 

लिस्ट में हैं ये शेयर

जेफरीज के टॉप डिफेंस स्टॉक की लिस्ट में Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Bharat Electronics Limited (BEL) और Data Patterns का नाम है। Jefferies की यह रेटिंग ऐसे समय आई है, जब भारत सरकार का डिफेंस खर्च मार्च 2025 तक 25% सालाना की दर से बढ़ा है। 

इसका मतलब है कि सरकार ने डिफेंस सेक्टर में खर्च और योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया है, इससे इन कंपनियों को बड़ा फायदा हो सकता है।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद आई तेजी

मई 2025 में लॉन्च किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारत सरकार ने ‘मेक इन इंडिया’ डिफेंस प्रोडक्ट्स के निर्यात पर फोकस किया है। सरकार का लक्ष्य ₹30,000 करोड़ के रक्षा निर्यात को छूना है, जिसमें से अभी सिर्फ 10% ही पूरा हो पाया है। ऐसे में आने वाले समय में एक्सपोर्ट के बढ़ने की पूरी संभावना है।

ज्यादा फोकस में Data Patterns

जेफरीज ने Data Patterns को सबसे मजबूत दावेदार बताया है। इसका कारण है कि यह कंपनी एक वैश्विक OEM (Original Equipment Manufacturer) के साथ मिलकर मल्टीमॉडल हार्डवेयर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात पर काम कर रही है। इसके साथ ही कंपनी को कुछ बड़े ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है, जिससे इसकी बाजार में स्थिति और मजबूत होगी। ब्रोकरेज ने इस स्टॉक को ‘Buy’ रेटिंग दी है।

HAL और BEL भी फोकस में

HAL और BEL की बात करें तो दोनों कंपनियों के पास पहले से ही मजबूत ऑर्डर बुक और नई डील्स की पाइपलाइन है। Jefferies का मानना है कि ये दोनों कंपनियां भारत की बढ़ती डिफेंस जरूरतों और टेक्नोलॉजी डिमांड को पूरा करने में कैपेबल हैं।

HAL को ब्रोकरेज ने 'Buy' रेटिंग दी है। वहीं, BEL के लिए फिलहाल 'Hold' रेटिंग दी गई है।

प्राइवेट कंपनियों की भी भूमिका अहम

अब सिर्फ सरकारी कंपनियां ही नहीं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी डिफेंस सेक्टर में तेजी से आगे आ रहा है। MTAR Technologies, Sushen Industries और Paras Defence जैसी कंपनियों को भी सेक्टर की ग्रोथ में अहम प्लेयर माना जा रहा है। Jefferies का मानना है कि ये कंपनियां आने वाले समय में डिफेंस इंडस्ट्री को और मजबूती देंगी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 25, 2025