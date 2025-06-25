ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड (Ola Electric Mobility Ltd) के शेयरों बुधवार को भी गिर कर कारोबार कर रहे हैं। मंगलवार को कंपनी के शेयर 6 फीसदी से ज्यादा गिर गए थे। यह गिरावट आज भी जारी है। मंगलवार को कंपनी के शेयर 43.61 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए थे।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

गुरुवार को कंपनी के शेयर ₹43.86 पर खुले और थोड़ी देर में ₹43.26 प्रति शेयर के निचले स्तर पर पहुंच गया।

शेयर में क्यों आ रही गिरावट

23 जून 2025 को ओला इलेक्ट्रिक के करीब 2.41 करोड़ शेयर की ब्लॉक डील की खबर आई। कंपनी की 0.55 फीसदी की हिस्सेदारी को खरीदा-बेचा गया था। यह ब्लॉक डील में शेयर ₹44 प्रति शेयर की कीमत पर हुई है। इतनी बड़ी ब्लॉक डील होने के कारण निवेशकों ने भी स्टॉक को बेचना शुरू कर दिया।

हुंडई मोटर ने भी घटाई हिस्सेदारी

इससे पहले हुंडई मोटर इंडिया ने भी ओला इलेक्ट्रिक में अपनी हिस्सेदारी घटाई थी। हुंडई ने करीब 14.22 करोड़ शेयर ₹51.4 प्रति शेयर के भाव पर बेचे थे। मार्च 2025 की शेयरहोल्डिंग रिपोर्ट के अनुसार हुंडई के पास ओला में 2.47% हिस्सेदारी है।

क्यों घट रही हिस्सेदारी

ओला इलेक्ट्रिक ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही (Q4FY25) में ₹870 करोड़ का नेट लॉस दर्ज किया है, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह नुकसान ₹416 करोड़ था। कंपनी को यह घाटा बिक्री में भारी गिरावट और डिस्काउंट्स देने के चलते हुआ है।

Q4FY25 में ओला इलेक्ट्रिक की ऑपरेशनल रेवेन्यू घटकर ₹611 करोड़ रह गया, जो एक साल पहले Q4FY24 में ₹1,598 करोड़ था। वहीं, चौथी तिमाही में व्हीकल रजिस्ट्रेशन में 52% और डिलीवरी में लगभग 50% की कमी देखी गई। कुल मिलाकर सिर्फ 56,760 यूनिट्स रजिस्टर्ड हुए और 51,375 यूनिट्स डिलीवर किए गए।

कंपनी का फोकस अब मुनाफे पर

कंपनी के मैनेजमेंट ने संकेत दिया है कि FY26 यानी चालू वित्त वर्ष में उनका पूरा ध्यान मुनाफा कमाने और मार्जिन सुधारने पर रहेगा। ओला इलेक्ट्रिक ने एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में हमारा गोल रेवेन्यू बढ़ाना और ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाना है ताकि हम सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ सकें। हमारी मजबूत प्रोडक्ट लाइन-अप, R&D पर फोकस, और देशभर में बनी डिस्ट्रीब्यूशन व सर्विस नेटवर्क से हम इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक के सेक्टर में अगली बड़ी छलांग लगाने को तैयार हैं।