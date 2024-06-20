Vedanta Share News: कंपनी ने NCD के जरिए 1,000 करोड़ रुपये जुटाने को मंजूरी दी

scorecardresearch
वेदांता लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार के कारोबार में करीब 7 फीसदी की तेजी आई, क्योंकि कंपनी की अधिकृत निदेशक समिति ने आज हुई बैठक में निजी प्लेसमेंट के आधार पर सुरक्षित, रेटेड, सूचीबद्ध, रिडीमेबल, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जुटाने पर विचार किया और उसे मंजूरी दे दी। वेदांता 1,00,000 रुपये अंकित मूल्य के 1,00,000 डिबेंचर जारी करेगी, जो कुल मिलाकर 1,000 करोड़ रुपये तक होंगे।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jun 20, 2024 15:33 IST
Vedanta Limited के शेयरों में गुरुवार के कारोबार में करीब 7 फीसदी की तेजी आई, क्योंकि कंपनी की अधिकृत निदेशक समिति ने आज हुई बैठक में निजी प्लेसमेंट के आधार पर सुरक्षित, रेटेड, सूचीबद्ध, रिडीमेबल, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जुटाने पर विचार किया और उसे मंजूरी दे दी। वेदांता 1,00,000 रुपये अंकित मूल्य के 1,00,000 डिबेंचर जारी करेगी, जो कुल मिलाकर 1,000 करोड़ रुपये तक होंगे। इस घटनाक्रम के बाद शेयर में 6.56 प्रतिशत की तेजी आई और यह 477.90 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। प्रस्तावित एनसीडी बीएसई में सूचीबद्ध होंगे।

सिस्टमैटिक्स इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज

Systematix Institutional Equities ने कहा कि वेदांता के वर्टिकल इंटीग्रेटेड ऑपरेशन इसे दुनिया में सबसे कम लागत वाले एल्युमीनियम उत्पादकों में से एक बनाते हैं। इसने कहा कि आगामी वर्टिकल विस्तार लागत दक्षता को और बढ़ाएगा। इसने कहा कि 1.5 एमटीपीए ट्रेन II की कमीशनिंग और लांजीगढ़ रिफाइनरी में डीबॉटलनेकिंग से 6 एमटीपीए की 100 प्रतिशत कैप्टिव एल्युमिना क्षमता सक्षम होगी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 20, 2024