Vedanta Share News: कंपनी ने NCD के जरिए 1,000 करोड़ रुपये जुटाने को मंजूरी दी

Vedanta Limited के शेयरों में गुरुवार के कारोबार में करीब 7 फीसदी की तेजी आई, क्योंकि कंपनी की अधिकृत निदेशक समिति ने आज हुई बैठक में निजी प्लेसमेंट के आधार पर सुरक्षित, रेटेड, सूचीबद्ध, रिडीमेबल, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जुटाने पर विचार किया और उसे मंजूरी दे दी। वेदांता 1,00,000 रुपये अंकित मूल्य के 1,00,000 डिबेंचर जारी करेगी, जो कुल मिलाकर 1,000 करोड़ रुपये तक होंगे। इस घटनाक्रम के बाद शेयर में 6.56 प्रतिशत की तेजी आई और यह 477.90 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। प्रस्तावित एनसीडी बीएसई में सूचीबद्ध होंगे।

सिस्टमैटिक्स इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज

Systematix Institutional Equities ने कहा कि वेदांता के वर्टिकल इंटीग्रेटेड ऑपरेशन इसे दुनिया में सबसे कम लागत वाले एल्युमीनियम उत्पादकों में से एक बनाते हैं। इसने कहा कि आगामी वर्टिकल विस्तार लागत दक्षता को और बढ़ाएगा। इसने कहा कि 1.5 एमटीपीए ट्रेन II की कमीशनिंग और लांजीगढ़ रिफाइनरी में डीबॉटलनेकिंग से 6 एमटीपीए की 100 प्रतिशत कैप्टिव एल्युमिना क्षमता सक्षम होगी।